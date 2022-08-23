«Молодёжная пятница» во Владивостоке: что интересного приготовила в этот раз

Давно доказано, что музыка повышает настроение и помогает расслабиться. Поэтому концерт с живым исполнением – отличный вариант, чтобы развеяться и отдохнуть в конце рабочей недели.
19 августа в 18:00 на сцене мультимедийного парка «Россия – моя история» прошли выступления молодых музыкантов и групп Владивостока. Приятным сюрпризом
стал розыгрыш призов: организаторы подготовили очень полезные предметы – брендированные пауэр-банки, кружки и многое другое.
Также зрители смогли попробовать свежую выпечку и напитки, которые ещё больше подняли настроение и согрели в промозглую погоду. Кстати, это не стало препятствием: мероприятие было проведено несмотря на дождь.
«Молодёжная пятница» проходит каждую неделю, и каждый раз мероприятие предлагает что-то новое: открытые микрофоны, мастер-классы по стрит-арту, настольные игры, даже соревнования по кибер-спорту. Не так давно здесь состоялся известный и любимый всеми горожанами фестиваль красок Холи.
Алиса ТКАЧЕНКО