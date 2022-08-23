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«Молодёжная пятница» во Владивостоке: что интересного приготовила в этот раз

Сегодня, 12:00
Фото: группа ВК "Молодёжь Приморья"
Говорят, что в приморской столице совсем нет развлечений для молодёжи. Но это неверное утверждение, ведь каждый вечер пятницы множество людей собирается на ул. Аксаковская, 12 на одном интересном мероприятии.

Давно доказано, что музыка повышает настроение и помогает расслабиться. Поэтому концерт с живым исполнением – отличный вариант, чтобы развеяться и отдохнуть в конце рабочей недели.


19 августа в 18:00 на сцене мультимедийного парка «Россия – моя история» прошли выступления молодых музыкантов и групп Владивостока. Приятным сюрпризом
стал розыгрыш призов: организаторы подготовили очень полезные предметы – брендированные пауэр-банки, кружки и многое другое.


Также зрители смогли попробовать свежую выпечку и напитки, которые ещё больше подняли настроение и согрели в промозглую погоду. Кстати, это не стало препятствием: мероприятие было проведено несмотря на дождь.


«Молодёжная пятница» проходит каждую неделю, и каждый раз мероприятие предлагает что-то новое: открытые микрофоны, мастер-классы по стрит-арту, настольные игры, даже соревнования по кибер-спорту. Не так давно здесь состоялся известный и любимый всеми горожанами фестиваль красок Холи.


Алиса ТКАЧЕНКО

#Культура#Приморский край
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