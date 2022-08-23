«Молодёжная пятница» во Владивостоке: что интересного приготовила в этот раз



«Молодёжная пятница» проходит каждую неделю, и каждый раз мероприятие предлагает что-то новое: открытые микрофоны, мастер-классы по стрит-арту, настольные игры, даже соревнования по кибер-спорту. Не так давно здесь состоялся известный и любимый всеми горожанами фестиваль красок Холи.