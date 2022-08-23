Новая набережная напомнит детворе историю Владивостока

Для ребятни на пляже соорудили практически целый аэроплан. Такой внешний вид детской площадки, как объяснили в Дирекции общественных пространств Владивостока, выбран исторически – в тридцатых годах ХХ века в районе Второй Речки располагался военный аэродром, а сегодняшняя улица Русская (тот её отрезок, что примыкает к берегу Амурского залива) тогда была взлётно-посадочной полосой. Пока юных горожан больше увлекает сооружение в виде самолёта, но, играя в лётчиков, они и про историю города узнают.