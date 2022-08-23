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Новая набережная напомнит детворе историю Владивостока

Сегодня, 13:16
Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Берег Амурского залива во Владивостоке в районе улицы Татарской всё больше превращается в комфортное место для отдыха горожан. Работы по его благоустройству продолжаются, недавно здесь появилась новая детская площадка.

Для ребятни на пляже соорудили практически целый аэроплан. Такой внешний вид детской площадки, как объяснили в Дирекции общественных пространств Владивостока, выбран исторически – в тридцатых годах ХХ века в районе Второй Речки располагался военный аэродром, а сегодняшняя улица Русская (тот её отрезок, что примыкает к берегу Амурского залива) тогда была взлётно-посадочной полосой. Пока юных горожан больше увлекает сооружение в виде самолёта, но, играя в лётчиков, они и про историю города узнают.

Благоустройство городского берега в районе Второй Речки и улицы Татарской началось в прошлом году. На Татарской тогда установили спасательные вышки, раздевалки для отдыхающих, навесы, гамаки, также провели освещение и обустроили детскую площадку. Кроме того, провели коммуникации для душевых кабинок, организовали пешеходные зоны.

Юрий РОГОВ

#Владивосток#Благоустройство
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