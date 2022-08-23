Новички в Театре им. М. Горького: готовы ли к работе?

– Всегда в детстве было, наверное, много энергии, постоянно родители пытались её как-то немного пресечь, в хорошем смысле. На самом деле, это решение появилось как-то неожиданно даже для меня самого, я никогда не ходил ни в какие театральные кружки и подобное. В школе, как и все, учил стихотворения. Как-то так получилось, что меня отправили на конкурс выступать в Пушкинском музее, и тогда по чуть-чуть, и завертелось. Естественно, когда подошёл год выпуска в школе, стал думать, куда поступать. Захотел попробовать в наш институт искусств, и мне так повезло, что в этот год набирал курс Александр Иванович Запорожец. Я думаю, это сыграло огромную роль в моём становлении: он очень хорошо взрастил, вложил какие-то идеи о театре, и каждый год, приходя в институт, я всё больше и больше хотел развиваться дальше в этой профессии и идти вперёд. Это возможность как-то себя реализовать.