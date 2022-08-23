Новички в Театре им. М. Горького: готовы ли к работе?

Корреспондент «Золотого Рога» побеседовал с одним из них, Владиславом Яковлевым, узнал о впечатлениях и планах на новый год.
– Владислав, откуда вы? Был ли опыт игры в театре до этого?
– Я местный, из города Владивостока, окончил Дальневосточную государственную академию искусств. Опыта работы именно в ещё театре нет, единственное, что всем студентам даётся замечательная возможность практики здесь, в роли актёра массовки, то есть в спектаклях «Крейсера», «Поминальная молитва», «Мастер и Маргарита», где мы можем хотя бы чуть, но прочувствовать, каково это – работать в театре. А так… В институте мы ставим короткие отрывки из пьес, в конце 4-го курса, как и все студенты, ставим дипломные спектакли, которые показываются не на такой большой зал, но в наших мастерских, поэтому некоторый, но опыт есть. Но конкретно работы в театре – нет, поэтому всё очень ново, волнительно.
– А теперь какие роли достались?
– К сожалению, или к счастью, нам ничего не известно. Пока что это коммерческая тайна, для нас всех это тоже будет сюрпризом. Надеемся на лучшее, но неважно что, главное – работа.
– Как думаете, сможете выйти из массовки?
– Как и всем, хочется верить. Но я думаю, это зависит от того, как будешь себя проявлять: работаешь ли всё время, отдаёшь ли себя на полную катушку. Думаю, когда-нибудь, да получится. Хотелось бы. Настрой боевой.
– Почему вообще выбрали карьеру актёра?
– Всегда в детстве было, наверное, много энергии, постоянно родители пытались её как-то немного пресечь, в хорошем смысле. На самом деле, это решение появилось как-то неожиданно даже для меня самого, я никогда не ходил ни в какие театральные кружки и подобное. В школе, как и все, учил стихотворения. Как-то так получилось, что меня отправили на конкурс выступать в Пушкинском музее, и тогда по чуть-чуть, и завертелось. Естественно, когда подошёл год выпуска в школе, стал думать, куда поступать. Захотел попробовать в наш институт искусств, и мне так повезло, что в этот год набирал курс Александр Иванович Запорожец. Я думаю, это сыграло огромную роль в моём становлении: он очень хорошо взрастил, вложил какие-то идеи о театре, и каждый год, приходя в институт, я всё больше и больше хотел развиваться дальше в этой профессии и идти вперёд. Это возможность как-то себя реализовать.
– А в чём видите сложности профессии?
– Как и в любой, в этой есть свои подводные камни. Возможно, для большинства сложно учить большой текст, ещё что-то. Но по мне всё же главная сложность – совмещать всё и сразу: и пластика, и игра (попытка по крайней мере проживания чего-то на сцене), и вокал. Опять же, когда ты на сцене, ты должен не только что-то играть, но и учитывать много факторов: свет, музыка. Здесь в театре этого очень много и со всем этим надо взаимодействовать. Я думаю, в этом и сложность – большая функциональность.
– Какие любимые спектакли?
– «Крейсера», «Иванов» и «Варшавская мелодия». Это те спектакли, которые смотрел, пока было время, когда ещё не учился в театральном институте, по несколько раз, которые всегда вызывают какие-то эмоции. «Крейсера» – это исторический, нам, как потомкам моряков, близкий спектакль, отчасти мужской. «Варшавская мелодия» – просто про отношения мужчины и женщины, очень интересный, двойной спектакль (то есть на два актера), проходящий на малой сцене. «Иванов» – классика Чехова, тоже замечательный спектакль. Когда его сейчас возобновили, было чудесно.
– А какие спектакли ближе по духу: новый андеграунд, авангард или старая классика?
– Для меня неважно. Независимо, новое это или старое, если хорошо сделано, про людей и действительно с душой, с творческой идеей, то будет и интересно играть. Это могут быть и современные постановки, и наоборот, середины XX века. Главное, чтобы это делалось во имя искусства (скажу немного пафосно).
– Наверное, особое волнение, что вступаете в труппу в юбилейный сезон, 90-й?
– Особенное, такое событие тоже возлагает некую дополнительную ответственность. Для артистов, которые уже не первый год здесь работают, всё здесь немного, но обыденно, а для нас, молодых новых артистов, это новое помещение, новые люди. Артисты, на которых ты смотрел из зрительного зала, они здесь, ходят рядом с тобой, все здороваются, яркие и харизматичные люди… и тут мы, среди них, хотя вроде бы ещё недавно за партой сидели и за ними наблюдали, плакали, смеялись, радовались. Юбилейный год однозначно добавляет какого-то волнения. Главное – просто выдохнуть и в бой.
– И напоследок, чтобы вы пожелали театру?
– Пусть он так же будет свеж, весел, будет радовать зрителей и приходящую публику. И желаю, чтобы все артисты, которые здесь играют, тоже получали удовольствие и забирали те роли, которые они хотят.
Записала Алиса ТКАЧЕНКО
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