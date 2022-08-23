В малых населённых пунктах Приморья «Ростелеком» бесплатно разогнал интернет

«Мы уделяем большое внимание модернизации телекоммуникационной инфраструктуры по всему Приморскому краю. Безусловно, это важно для получения современных высокотехнологичных сервисов и услуг в каждом доме, где проживают наши абоненты. И стабильная работа в этом направлении позволяет нашим клиентам воспользоваться всё более высокими скоростями доступа в интернет не только во Владивостоке, но и в ещё ста восьми населённых пунктах края. Ускорение — это ответ на растущие потребности абонентов и забота об их комфорте. Теперь абоненты, подключённые по оптическим технологиям связи, смогут одновременно пользоваться несколькими цифровыми услугами без потери качества сигнала», — отмечает директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.