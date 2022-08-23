Владивосток смотрит на Владивосток. С любовью



Напомним, что для участия в проекте «Посмотри на Владивосток» принимаются фотографии, сделанные в нашем городе в течение года (для выставки-2022 – те снимки,

что были сделаны в 2021), причём не имеет никакого значения, кто их автор – известный

титулованный фотохудожник или просто любитель, горожанин, который гуляет по Владивостоку с фотоаппаратом. В итоге каждый альбом становится своего рода фотоотчётом о жизни столицы ДФО за год – ведь сюда попадают фотографии и с городских мероприятий, и уличные зарисовки, и великолепные пейзажи, и портреты...