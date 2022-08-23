Владивосток смотрит на Владивосток. С любовью

«Посмотри на Владивосток» (0+) – проект фотохудожника и общественницы Виктории
Маслий – проходит в нашем городе уже в 10-й раз. Открылась она ко дню города и стала
своего рода подарком всем его жителям и гостям.
Поскольку выставка масштабная, яркая, посвящённая 162-летию Владивостока, было принято решение местом её проведения сделать пешеходную часть улицы Адмирала Фокина.
Отметим, что проведение выставки стало возможным благодаря тому, что его организаторы выиграли грант правительства Приморского края «Твой проект».
– Здесь традиционно представлено столько работ, сколько лет исполнилось нашему чудесному Владивостоку, – 162, – говорит организатор конкурса и выставки «Посмотри на Владивосток», популярный владивостокский фотограф Виктория Маслий, более известная как Вита Витагра. – Всего на конкурс было прислано 2099 работ от пятисот участников, жюри пришлось потрудиться, чтобы отобрать действительно самые-самые.
Напомним, что для участия в проекте «Посмотри на Владивосток» принимаются фотографии, сделанные в нашем городе в течение года (для выставки-2022 – те снимки,
что были сделаны в 2021), причём не имеет никакого значения, кто их автор – известный
титулованный фотохудожник или просто любитель, горожанин, который гуляет по Владивостоку с фотоаппаратом. В итоге каждый альбом становится своего рода фотоотчётом о жизни столицы ДФО за год – ведь сюда попадают фотографии и с городских мероприятий, и уличные зарисовки, и великолепные пейзажи, и портреты...
Поскольку 10-я, юбилейная выставка «Посмотри на Владивосток» в этом году разместилась под открытым небом, её действительно увидели тысячи горожан и гостей города.
За прекрасный подарок городу ко Дню рождения Виту поблагодарила Дарья Стегний,
заместитель главы Владивостока.
– Эти фотографии – про нас и наш любимый Владивосток. И все мы благодарны автору
выставки за такой подарок, – сказала она.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ