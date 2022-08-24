Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства

На данный момент завершилось проектирование технологической части предприятияа. Об этом сообщается на сайте группы RM Steel.
ООО «РМ-стил» — крупнейший российский производитель специального профильного проката для судостроения. Дочернее предприятие – ООО «РМ-стил.ДВ», новый завод, создаваемый на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Большой Камень» на площади в 15 000 квадратных метров. Предприятие готовится к производству металлопроката для крупнейших заводов Приморского края и экспорту продуктов на рынки Юго-Восточной Азии.
Основное технологическое оборудование будущего комплекса составит прокатный стан с объёмом производства не менее 50 000 тонн в год. Как отмечают в «РМ-стил.ДВ», технологическая линия будет отвечать передовым требованиям по производительности, гибкости, энергоэффективности, безопасности и качеству конечной продукции. Автоматизация второго уровня снижает влияние человеческого фактора на технологический процесс. Основным сортаментом пятиклетевого стана горячей прокатки станут специальные профили для судостроения и машиностроения. А проектируемое оборудование позволит запускать в производство нетиповые профили по индивидуальным проектам.
Запуск производства запланирован на 2023-2024 год.
Ожидаемый объём выпускаемой продукции на первом этапе составит 50 000 тонн в год.