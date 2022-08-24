Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства

Основное технологическое оборудование будущего комплекса составит прокатный стан с объёмом производства не менее 50 000 тонн в год. Как отмечают в «РМ-стил.ДВ», технологическая линия будет отвечать передовым требованиям по производительности, гибкости, энергоэффективности, безопасности и качеству конечной продукции. Автоматизация второго уровня снижает влияние человеческого фактора на технологический процесс. Основным сортаментом пятиклетевого стана горячей прокатки станут специальные профили для судостроения и машиностроения. А проектируемое оборудование позволит запускать в производство нетиповые профили по индивидуальным проектам.