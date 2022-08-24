Международный фестиваль дикой природы «ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА» пройдёт во Владивостоке

Фестиваль пройдет в Историческом парке «Россия – моя история» (г. Владивосток, ул. Аксаковская, д.12), вход станет бесплатным для всех посетителей.
«ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА» – крупнейший культурный, эколого-просветительский проект, который входит в ТОП-3 конкурсов фотографий дикой природы в мире, за 16 лет работы объединивший более 30 000 фотографов из 152 стран мира. Фестиваль в простой и доступной форме показывает красоту природы, способствует пониманию неразрывной связи человеческого сообщества с окружающим миром.
Посетители смогут полюбоваться уникальными образами дикой природы пяти континентов, почувствовать ее красоту, хрупкость и совершенство, наслаждаясь работами звезд мировой фотографии: Магнуса Лундгрена (Швеция), Мате Бенце (Венгрия), Кевина Морганса (Великобритания), Жоэля Дельма (Франция) и многих других.
В рамках программы Фестиваля запланированы мероприятия, такие как «Экологический прием. Арт-коктейль «Природа и искусство», бесплатные экскурсионные программы для школьников, познавательные семинары и мастер-классы для детей. Например, каждые вторник и четверг школьников ждут увлекательные экскурсионные программы, в основе которых лежит нарративный формат, состоящий из осмотра экспозиции, вовлечения в историю фотосъемки, сопровождаемого рассказом о биоразнообразии и экосистемах. А каждая суббота станет «Днем экологического просвещения», посетители выставки смогут познакомиться с основами экологического поведения, погрузиться в удивительные лекции о сохранении окружающей среды и использовании природных ресурсов. Также в рамках выставки каждое воскресенье будет проводиться «День детей», где участников ждут увлекательные игровые мероприятия, мастер-классы по рисованию диких животных и аэрография.
Фестиваль соберет людей, которые по зову сердца несут высокие нравственные идеалы бережного отношения к природе и человеку.
«В современном мире, где все стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности - духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия», – отметил Андрей Сухинин, Президент Международного фестиваля дикой природы «ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА».
Партнером Фестиваля выступает Транспортная группа FESCO — крупнейшая частная транспортно-логистическая компания в России. FESCO стремится минимизировать экологический след и находится в постоянном поиске инновационных решений для защиты окружающей среды. Кроме того, компания поддерживает развитие культуры и образования Приморского края, в частности, просветительские проекты, такие как Международный фестиваль дикой природы «ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА».
«Благополучие наших сограждан и экономические интересы страны требуют от нас, чтобы жителям Чукотки и Камчатки, Приморья и Магадана вовремя доставлялись грузы и продовольствие, стройматериалы и техника. Только так люди смогут жить в достойных условиях. Но устойчивое развитие возможно только в полноценных экосистемах, где сберегается биоразнообразие, где процветать может не только человек, но все живые существа в равной степени. Мы очень надеемся, что благодаря этой выставке жители Приморья чуть ближе познакомятся с дикой природой Тихоокеанской России и мира, проникнутся ее величием, почувствуют хрупкость жизни в современном мире. Ощутив все это, пусть каждый задумается о том, как сберечь сохранившиеся богатства для будущих поколений» – отметил Андрей Северилов, Председатель Совета директоров FESCO
Проводится при поддержке: Транспортной группы FESCO, Медиахолдинга «Русская Медиагруппа», Фонда Росконгресс, АНО «Россия – страна возможностей», Исторического парка «Россия – моя история», Правительства Приморского края, Министерства культуры и архивного дела Приморского края.