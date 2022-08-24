Международный фестиваль дикой природы «ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА» пройдёт во Владивостоке

«Благополучие наших сограждан и экономические интересы страны требуют от нас, чтобы жителям Чукотки и Камчатки, Приморья и Магадана вовремя доставлялись грузы и продовольствие, стройматериалы и техника. Только так люди смогут жить в достойных условиях. Но устойчивое развитие возможно только в полноценных экосистемах, где сберегается биоразнообразие, где процветать может не только человек, но все живые существа в равной степени. Мы очень надеемся, что благодаря этой выставке жители Приморья чуть ближе познакомятся с дикой природой Тихоокеанской России и мира, проникнутся ее величием, почувствуют хрупкость жизни в современном мире. Ощутив все это, пусть каждый задумается о том, как сберечь сохранившиеся богатства для будущих поколений» – отметил Андрей Северилов, Председатель Совета директоров FESCO