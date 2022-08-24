В Артеме полиция провела мероприятия по контролю над соблюдением законодательства

Так, сотрудники Центра противодействия экстремизма Управления МВД России по Приморскому краю во взаимодействии с коллегами из отдела МВД России по городу Артему, при силовой поддержке коллег из Росгвардии провели межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие.