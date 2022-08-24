zr.media
ГлавноеВсе новости

В Артеме полиция провела мероприятия по контролю над соблюдением законодательства

Сегодня, 16:29
Фото: МВД России По Приморскому краю
В Приморском крае продолжаются профилактические мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства.

Так, сотрудники Центра противодействия экстремизма Управления МВД России по Приморскому краю во взаимодействии с коллегами из отдела МВД России по городу Артему, при силовой поддержке коллег из Росгвардии провели межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие.

Основная цель рейда - предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений в сфере миграции.

Сотрудники полиции проверяли места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также объекты, на которых мигранты осуществляют трудовую деятельность.

В ходе рейда 68 иностранных граждан были доставлены в отдел полиции. Полицейские провели дактилоскопирование, проверили документы, удостоверяющие личность и подтверждающие законность пребывания на территории Российской Федерации.

Двое иностранцев привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

В отношении правонарушителей вынесены постановления о выдворении за пределы Российской Федерации.

Граждане помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

Мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в миграционной сфере будут продолжены.

 

#Политика#Общество#Приморский край
Подпишитесь
Жители Первореченского района предложили, как сделать его лучше
9 августа, 12:24
Губернатор Приморья рассказал во Владивостоке о ходе реализации в крае проекта «Репродуктивное здоровье»
16 июля, 12:07
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Учительница из Хабаровска первая оформила льготную «Дальневосточную ипотеку»
13 июля, 17:54
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56