В Артеме полиция провела мероприятия по контролю над соблюдением законодательства

Так, сотрудники Центра противодействия экстремизма Управления МВД России по Приморскому краю во взаимодействии с коллегами из отдела МВД России по городу Артему, при силовой поддержке коллег из Росгвардии провели межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие.
Основная цель рейда - предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений в сфере миграции.
Сотрудники полиции проверяли места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также объекты, на которых мигранты осуществляют трудовую деятельность.
В ходе рейда 68 иностранных граждан были доставлены в отдел полиции. Полицейские провели дактилоскопирование, проверили документы, удостоверяющие личность и подтверждающие законность пребывания на территории Российской Федерации.
Двое иностранцев привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
В отношении правонарушителей вынесены постановления о выдворении за пределы Российской Федерации.
Граждане помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.
Мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в миграционной сфере будут продолжены.