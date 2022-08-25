Приморье в очередной раз соберёт светил современной медицины

Очередной, уже 19-й Тихоокеанский медицинский конгресс с международным участием пройдёт в Приморье с 21 по 23 сентября. Форум обещает стать масштабной междисциплинарной платформой повышения квалификации, обучения, обмена опытом и конструктивного диалога учёных, практикующих врачей и экспертов различных сфер медицины. Участие в конгрессе уже подтвердили порядка 4,5 тысячи человек.
«Ежегодно повестка конгресса совершенствуется и дополняется наиболее значимыми, востребованными в профессиональном сообществе вопросами, темами. В этом году программа также чрезвычайно насыщена и включает проведение более тридцати симпозиумов, несколько десятков школ, мастер-классов, лекций, а также тренинги для практикующих врачей, пленарное заседание и ещё ряд образовательных мероприятий», – рассказал председатель организационного комитета конгресса, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета член-корреспондент Российской Академии наук Валентин Шуматов.
В числе заявленных к обсуждению и рассмотрению тем организаторы выделяют вопросы профилактики, диагностики и лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний; репродуктивного здоровья детей и подростков; организации лекарственного обеспечения; современные хирургические технологии в травматологии и ортопедии; медицинскую реабилитацию; спортивную и традиционную медицину и многое другое.
Отдельный блок приурочен к 100-летию санитарно-эпидемиологической службы, он посвящён вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия человека. Планируется обсудить вопросы биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вопросы гигиены, эпидемиологи и медицинской микробиологии.
Высокий научный и образовательный уровень конгрессу придаёт участие в его работе ведущих российских учёных из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Казани, Челябинска, Новосибирска, Якутска, Хабаровска, Иркутска, Благовещенска, Магадана, Находки, Владивостока и других городов России, а также ряда зарубежных стран.
Проректор Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) по научной деятельности профессор Екатерина Елисеева подчёркивает, что неотъемлемой составляющей Конгресса станет конкурс молодых учёных.
«Тематика конкурсных работ ежегодно охватывает социально-значимые разделы медицинской науки – в их числе педиатрия, рентгенология, кардиология, гигиена, внутренние болезни, патанатомия, ревматология, экспериментальная хирургия. Работы всегда интересные и очень достойные», – отмечает она.
Традиционными площадками для открытия и проведения мероприятий столь высокого уровня станут зал заседаний правительства Приморского края и Тихоокеанский государственный медицинский университет. В работе пленарного заседания по традиции примет губернатор Приморья Олег Кожемяко.