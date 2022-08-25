Приморье в очередной раз соберёт светил современной медицины

«Ежегодно повестка конгресса совершенствуется и дополняется наиболее значимыми, востребованными в профессиональном сообществе вопросами, темами. В этом году программа также чрезвычайно насыщена и включает проведение более тридцати симпозиумов, несколько десятков школ, мастер-классов, лекций, а также тренинги для практикующих врачей, пленарное заседание и ещё ряд образовательных мероприятий», – рассказал председатель организационного комитета конгресса, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета член-корреспондент Российской Академии наук Валентин Шуматов.