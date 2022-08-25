Забудьте про ботокс: известный врач из Владивостока рассказала о красоте

Мы никогда не уйдём от своего возраста, он проявляется в глазах, в мимике. И уж женщины — с точностью до одного-двух лет — всегда определят, сколько другой лет. Но одно дело, когда ты в своём возрасте гармонично ухожен, другое — когда совсем не ухаживаешь за собой. Хотя это тоже выбор человека, и я абсолютно нормально отношусь к тем, кто выбирает жизнь без косметологии.