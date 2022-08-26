Артём готовится к празднованию Дня города

Глава городского округа напомнил, что сегодня Дальнему Востоку, опережающему развитию региона государство уделяет приоритетное внимание. И артёмовцы принимают активное участие в преобразованиях. Федеральные программы и нацпроекты дают возможность привлекать дополнительные средства в благоустройство города и повышение качества жизни населения.
- Сегодня наши жители отмечают, что Артём изменяется, – говорит Вячеслав Квон. – Моё убеждение – нужно развивать и новые территории, и приводить в надлежащее состояние то, что есть: улицы, парки, скверы. Сегодня в городе создаются новые общественные пространства, которые сразу же заполняются людьми. Теперь вечерами артёмовцы спешат в парки, и городские улицы уже не выглядят пустынными, как это было когда-то. Это отмечают и гости города.
В отличие от своего ближайшего и более солидного соседа – Владивостока - Артём не перегружен автотранспортом, высотной застройкой. «Это преимущество надо сохранять», – уверен Вячеслав Квон. И строить новые социальные объекты.
«В прошлом году построили новый детский сад. Приступили к строительству ещё одного на 230 мест, в следующем году планируем приступить к строительству нового Дома культуры в Кневичах. Упор делаем на возведение социально значимых объектов. Например, нужна новая школа. Хочется, чтобы это было современное образовательное учреждение, крупное, скажем, на тысячу учеников. У нас уже определён земельный участок. В этом году под программу «Модернизация школьных систем образования» попали девять наших артёмовских школ. Это, кстати, больше всех в крае».
Всем известно, что Артём – воздушные ворота Приморского края. В границах городского округа находится Международный аэропорт Владивосток. Также здесь действуют порядка двух десятков предприятий, так или иначе связанных с авиацией. Это ремонтные или сервисные производства.
«И на них трудятся большей частью наши жители, – отмечает Вячеслав Квон. – И в городе чувствуется его тесная связь с авиацией, особенно в районе Углеразведки, где в советские годы селились авиаторы».
Авиационное настоящее Артёма и перспективы развития этой отрасли дают основание для предложений о совмещении с празднованием Дня города, чтобы отмечать его более длительно, начав с профессионального праздника работников воздушного флота.
- Это требуется обсудить с жителями Артёма, – считает Вячеслав Квон. – Сохранять традиции необходимо, это важно, но и веяния времени надо тоже учитывать. День города у нас традиционно празднуется не осенью, а в конце лета, когда отмечается знаковый для артёмовцев бывшего шахтёрского городка День шахтёра. Но возможно начать празднование Дня города со Дня воздушного флота, который также отмечается в августе, но только в третье воскресенье этого месяца, таким образом совместить шахтёрское прошлое с авиационным настоящим и будущим Артёма…
Если идея найдёт поддержку, возможно Артём станет первым, где День города растянется на целую неделю – со Дня воздушного флота по День шахтёра, тем более что уже сейчас праздник как минимум отмечают с конца пятницы и все последующие выходные.
Всё, что делается сегодня в городе – не придумки администрации, а пожелания жителей, отмечает Вячеслав Квон.
- С введением ковидных ограничений мы опасались, что отказ от проведения встреч с населением лишит возможности сверять наши действия с людьми, но мы смогли быстро наладить информационные каналы в социальных сетях. И сегодня каждый житель может обратиться со своим вопросом или проблемой, причём, сделать это, что называется, одним движением. Сегодня никому не надо куда-то идти, стараться попасть на приём к нужному чиновнику и после ждать ответа. Теперь всё это делается легко и быстро, и ответы приходят также оперативно. Правда, для такой обратной связи работникам администрации приходится находиться на связи практически все двадцать четыре часа и всю неделю, даже в выходные дни.
В 2020 году мы приняли больше двадцати восьми тысяч вопросов от населения, это примерно по восемьдесят вопросов в день. Но теперь количество обращений стало меньше, это не говорит, что мы все проблемы разрешили, это лишь показывает, что мы научились работать на опережение, решать системные задачи. Например, раньше к нам постоянно обращались по поводу текущих крыш, сегодня таких вопросов практически нет. Потому как мы поставили задачу: не дожидаясь жалоб обратить самое пристальное внимание на ремонт кровель. И в результате количество проблемных обращений стало снижаться – в 2021 году вопросов от населения поступило меньше двадцати трёх тысяч, а за первое полугодие текущего года около восьми тысяч. Это, на мой взгляд, подтверждает, что мы сумели выстроить эффективную обратную связь с людьми. Даже в выходные дни все обращения сразу обрабатываются и передаются специалистам для оперативной работы.
Семь лет назад в Приморье создали Владивостокскую агломерацию, которая объединила четыре муниципалитета на юге края: Владивостокский и Артёмовский городские округа, Надеждинский и Шкотовский районы. Новая административно-территориальная структура призвана сгладить диспропорции развития муниципалитетов, снизить административные барьеры и повысить эффективность управления. Какие плюсы получил Артём?
- Владивостокская агломерация получает средства на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Артём в рамках этого проекта на ремонт дорог дополнительно ежегодно получает сто сорок миллионов рублей. Даже только из-за одного этого можно считать включение Артёма в состав агломерации очень полезным, – подчёркивает Вячеслав Квон.
На предстоящем Восточном экономическом форуме в сентябре президенту страны планируют представить мастер-план Владивостока, а также и Артёма. А их реализация пройдёт в том числе через финансирование инвестиционных проектов, направленных на повышение качества жизни населения, отмечает глава Артёма.
- Соседство со столичным городом, включение в агломерацию дают Артёму и его жителям определённые преимущества – от возможности найти работу до посещения культурных площадок – Приморской сцены Мариинского театра, например. Или обучения в федеральном университете – молодёжь может учиться в ДВФУ, а жить дома, в Артёме, – добавляет Вячеслав Квон.
Сегодняшний Артём – крупный транспортный узел, здесь сходятся воздушные, железнодорожные, автомобильные пути. Логистика – перспективное и достаточно мощное направление развития территории, отмечает Вячеслав Квон.
- Под развитие производственно-логистического комплекса «Янковский» запланировано около пятидесяти гектаров. Сегодня есть предложение от инвестора построить другой логистический центр на площади порядка двухсот гектаров. Пересечение транспортных путей позволяет нам обрабатывать на территории Артёмовского городского округа различные грузы, быть своего рода большим распределительным центром для дальнейшей отправки на запад по Транссибу, или на восток, в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе воздушным транспортом. У нашего городского округа очень выгодное расположение, что говорит о перспективности логистического направления для экономики города. А это и новые рабочие места для населения, и налоговые поступления в бюджет, и развитие транспортной системы.
Сегодня в Артёме строится почти 90 тысяч квадратных метров жилья в год. По этому показателю городской округ – лидер не только в Приморье, но и один из лучших в Дальневосточном федеральном округе. И набранные темпы артёмовцы снижать не намерены, только наращивать. «Для этого всё необходимое у нас есть», – подчёркивает Вячеслав Квон.
Артём действительно становится всё более привлекательным для жизни. Сегодня многие приморцы предпочитают перебраться из Владивостока с его проблемным рельефом и постоянными транспортными заторами на жительство в соседний более спокойный и практически ровный Артём. Благо дорожная сеть приведена в порядок и теперь добраться в любой район краевого центра можно довольно быстро. А реализация проекта Владивостокской кольцевой автодороги позволит ещё больше сократить время в пути, повысить транспортную доступность, считает глава Артёма. Останется отладить работу общественного транспорта.
Например, можно организовать троллейбусное сообщение с краевым центром. При выделении отдельной полосы движения для электрического транспорта, позволяющей избежать пробок, он мог бы стать привлекательным для пассажиров, в том числе и для туристов по примеру самого протяжённого троллейбусного маршрута в Крыму из Симферополя в Ялту.
Жителей такого города как Владивосток – столицы Дальневосточного федерального округа сложно чем-то удивить, отмечает Вячеслав Квон. Собственно такой задачи перед собой власти Артёма и не ставят. Но полагают, что и для гостей из краевого центра найдётся немало интересного. Например, традиционный шахтёрский костёр.
Статус города Артём, напомним, получил согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 октября 1938 года. То есть в 2022 году городу 84 года. Но краеведы уверяют, что возраст города более солидный – перевалил за сотню лет. В этом убеждают новые архивные данные. И патриоты малой родины предлагают официально признать и закрепить перешагнувшую за вековой рубеж историю города.
Глава Артёма согласен, что порядка 30 лет прибавки – это существенная и весомая поправка в историю города. Это только человек с годами всё больше старается сохранить молодость. Для города всё ровно наоборот. Но Вячеслав Квон считает, что в этом вопросе следует посоветоваться с людьми, спросить мнение горожан.
- Давайте опубликуем в печати поступившие новые данные из архивов, ещё раз обратимся к истории, и только выслушав людей, примем взвешенное решение, – подчёркивает глава Артёмовского городского округа.
В преддверии же очередного Дня города Вячеслав Квон поблагодарил жителей за их поддержку начинаний городской власти. Он подчеркнул, что это очень важно и для него, и для его команды.
- Хочу пожелать артёмовцам оптимизма, здоровья и удачи. С Днём города, друзья! – обратился Вячеслав Квон к согражданам.