Артём готовится к празднованию Дня города

В 2020 году мы приняли больше двадцати восьми тысяч вопросов от населения, это примерно по восемьдесят вопросов в день. Но теперь количество обращений стало меньше, это не говорит, что мы все проблемы разрешили, это лишь показывает, что мы научились работать на опережение, решать системные задачи. Например, раньше к нам постоянно обращались по поводу текущих крыш, сегодня таких вопросов практически нет. Потому как мы поставили задачу: не дожидаясь жалоб обратить самое пристальное внимание на ремонт кровель. И в результате количество проблемных обращений стало снижаться – в 2021 году вопросов от населения поступило меньше двадцати трёх тысяч, а за первое полугодие текущего года около восьми тысяч. Это, на мой взгляд, подтверждает, что мы сумели выстроить эффективную обратную связь с людьми. Даже в выходные дни все обращения сразу обрабатываются и передаются специалистам для оперативной работы.