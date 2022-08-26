Цифровые сервисы для дома от «Ростелекома» защитят, научат и сберегут время

Умная колонка VK Капсула с голосовым помощником Маруся заняла прочные позиции в среде «умных» гаджетов. Клиенты «Ростелекома» часто приобретают как себе, так и в подарок. Есть два варианта колонки, которые различаются по внешнему виду и размеру, — VK Капсула и VK Капсула Мини. В мини-версии колонки добавлен цифровой светодиодный дисплей, который показывает время, прогноз погоды, таймер, эмоции голосового помощника и другие данные. При этом мощность звука у неё одна из самых больших среди компактных колонок с голосовым управлением и составляет пять ватт (5 Вт).