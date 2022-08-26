Цифровые сервисы для дома от «Ростелекома» защитят, научат и сберегут время

Сегодня в России как и во всем мире наблюдается повышенный спрос на «умные» цифровые устройства. Если поначалу люди с осторожностью относились к этим «игрушкам», то опробовав и поняв, какую пользу они приносят, кинулись раскупать инновационные продукты.
Дальневосточников всегда отличал интерес к инновационным технологиям, и они одними из первых ринулись тестировать новые сервисы. Мы составили ТОП-5 умных помощников для дома, которыми пользуются жители Приморья. В этом нам помогала компания «Ростелеком», которая является поставщиком цифровых сервисов.
Маруся-помощница
Умная колонка VK Капсула с голосовым помощником Маруся заняла прочные позиции в среде «умных» гаджетов. Клиенты «Ростелекома» часто приобретают как себе, так и в подарок. Есть два варианта колонки, которые различаются по внешнему виду и размеру, — VK Капсула и VK Капсула Мини. В мини-версии колонки добавлен цифровой светодиодный дисплей, который показывает время, прогноз погоды, таймер, эмоции голосового помощника и другие данные. При этом мощность звука у неё одна из самых больших среди компактных колонок с голосовым управлением и составляет пять ватт (5 Вт).
Маруся поможет маме занять детей, позвонит лучшей подруге, создаст романтичную атмосферу с любимой музыкой. Папе – расскажет о погоде и ситуации на дорогах, поделится последними спортивными новостями и напомнит о предстоящей встрече. Для детей Маруся станет диджитал-няней: повторит с ними алфавит и таблицу умножения, научит развивающим играм и даже сказки расскажет не простые, а иммерсивные, с дополненной звуковой реальностью. Таким образом, ребёнок при помощи фоновых звуков будет полностью погружён в сказочную атмосферу.
А в выходные благодаря Марусе можно вообще не вставать с дивана: попросите её заказать еду, включить плейлист из VK или любимый сериал в видеосервисе Wink.
Для киноманов и не только
Wink от «Ростелекома» — цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций).
Wink можно с пяти устройств одновременно: он работает на телевизоре, планшете, компьютере и телефоне.
Для домашнего телевизора возможно подключить сервис через приложения в Smart TV, Apple TV и Android TV. Если телевизор не поддерживает эти приложения, то поможет приставка Wink+. Кстати, её можно брать с собой на дачу. Подключить ТВ-приставку к телевизору можно на сети любого интернет-провайдера удобным для абонента способом: по Wi-Fi или по проводу.
Умный дом
Умный дом от «Ростелекома» – сервис, который позволяет удалённо контролировать бытовые приборы, а ещё создавать сценарии освещения и температуры под свои привычки.
Умный дом представлен в трёх вариантах: «Базовый», «Расширенный» и «Управление». Первый комплект состоит из основных датчиков для ознакомления с системой: движения и открытия. Второй — дополняют датчики дыма и протечки воды. В третьем варианте добавлены умные розетка и лампочка, которые позволяют на расстоянии включать и выключать электроприборы, настраивать параметры освещения.
Также пользователь может сформировать свой набор только из тех устройств, которые ему необходимы. Все модули объединяет контроллер, обеспечивающий удалённый доступ и работу в системе через мобильное приложение.
Главное, что установить датчики сможет любой пользователь, так как система проста и понятна в установке и управлении.
Камера лучше соседей
Полезным дополнением комплекта «Умного дома» станет камера видеонаблюдения, позволяющая наблюдать за происходящем в доме.
Услуга управляется через мобильное приложение в онлайн-режиме — для этого необходим только интернет. Если камера фиксирует нестандартный звук или движение в заданной области, то система оповещает пользователя об этом уведомлением на телефон.
На выбор клиентов широкий ассортимент камер: 7 вариантов внутренних и 5 уличных. А о том, какую лучше выбрать, проконсультируют специалисты «Ростелекома».
Плюсы видеонаблюдения от «Ростелекома»:
· смотрите прямую трансляцию с видеокамеры без ограничений по качеству;
· следите за домом из удобного приложения, когда вы на работе или в отпуске;
· получайте Push-уведомления о подозрительных событиях в кадре;
· подберите для себя необходимое количество дней хранения видео.
Также большой плюс в том, что за оборудование и сервис можно платить в рассрочку.
С таким сервисом можно спокойно ехать отдыхать и быть на 100% уверенным в том, что дом и родные в порядке.
Защитил дом, защити себя и близких
Антивирус — решение, необходимость которого сегодня оспаривать сложно. Антивирус защитит все типы устройств для входа в интернет, личные данные пользователей, включая пароли, имена пользователей, документы и фотографии. А также обезопасит онлайн платежи – информация о ваших картах не попадёт третьим лицам. Кроме того, антивирус отлично блокирует спам и навязчивую рекламу.
«Ростелеком» предлагает антивирусы от компаний Kaspersky, ESET NOD32 и Dr.Web.
Вместе с антивирусом для себя, стоит подумать и о надёжной защите детей. Родительский контроль от ESET NOD32 и Лаборатория Касперского — это эффективная защита и мониторинг мобильных устройств ваших детей. Приложения помогут оградить ребёнка от неподходящей информации в интернете и всегда оставаться на связи.
Решения ограничивают доступ к сайтам с неприемлемым содержанием, дают отчёты о веб-ресурсах, которые посещает ребёнок, контролируют время на игры и приложения и определяют местоположения ребёнка.