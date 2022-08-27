Ко Дню города в Артёме приготовили подарки жителям

Первым объектом, который глава Артёма посетил со специалистами администрации городского округа, стал парк «Озеро лотосов» на 17-м километре.
Здесь сама природа приготовила подарок артёмовцам – большая часть водоёма занята цветущими лотосами Комарова. Реликтовое растение радует глаз своими очень большими и чудесными цветами. Считается, что лотос способен очищать пространство от вредной энергии благодаря своему мощному энергетическому полю, также в состоянии помочь устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим, восстановить гармонию в душе человека, сделать его уравновешенным и защитить от различной магии. Потому изображение лотоса часто можно встретить на различных амулетах и оберегах, созданных для защиты человека от негативной энергии извне. А жители Артёма получат ещё одно озеро защиты – напомним, что у Артёмовской ГРЭС есть также такой уникальный природный объект.
В парке на 17 километре значительная часть работ по благоустройству уже выполнена: сооружены тротуары, проложен электрокабель для освещения территории. На момент приезда главы города коммунальщики заканчивали выравнивание газона. Как пояснил директор муниципального Управления строительства и капитального ремонта Ильдар Ханнанов, осталось установить ограждение и оборудовать подход к воде. Заминка вышла с освещением – не завезли столбы для фонарей. Но к 15 сентября парк обещают привести в порядок.
Вячеслав Квон прошёл по берегу озера, расспросил о ходе работ, а также пообщался с горожанами, уже успевшими опробовать новое обустройство территории. Произошедшими переменами артёмовцы довольны. Семейная пара, пришедшая с детьми к лотосовому водоёму, отметила, что очень здорово, когда появляются новые зелёные уголки для отдыха. Новый парк станет замечательным дополнением к благоустроенному в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» соседнему детскому парку с фонтаном, так полюбившемуся детворе.
Ещё одно преображаемое общественное пространство городского округа – детский парк «Артёмка». Хотя здесь ещё продолжаются работы по благоустройству территории, аллеи и дорожки заполнены людьми, в основном юными горожанами. Вячеслав Квон воспользовался возможностью узнать мнение подростков, что называется, из первых уст. Недовольных среди них не нашлось, наоборот, в компании ребят на вопрос о сегодняшнем состоянии парка один из пареньков поднял большой палец и восторженно заявил, что всё просто здорово!
Такая оценка главу порадовала, однако некоторые замечания он всё же высказал куратору благоустройства города – первому заместителю главы администрации Артёмовского городского округа Алексею Литвинову. Вячеслава Квона не устроило состояние газонов – на них пока ещё нет надёжного травяного покрова и в дождь размокшая земля может создать проблемы для дорожек и гуляющих по аллеям горожан.
Соседний с детским парком «Артёмка» объект давно в центре внимания жителей города – завершение ремонта моста на улице Кирова все ждут с нетерпением. Вячеслав Квон с коллегами прошёлся по мосту, оценил процесс укладки асфальта и завершения установки леерного ограждения. Дорожники заверили, что успеют закончить работы ко Дню города и даже высказали готовность открыть мост 27 августа.
Одним из основных мест празднования Дня города и Дня шахтёра станет парк культуры и отдыха, или, как именуют его артёмовцы, Взрослый парк. На его аллеях расположатся выставочные ряды благотворительного фестиваля-ярмарки «Добрый город Артём», а в скейт-парке пройдут показательные выступления по экстремальным видам спорта.
Вячеслав Квон прошёлся по аллеям парка, осмотрел детскую площадку, пообщался с горожанами и высказал ряд замечаний ответственным лицам.
На вопрос «Восток-Медиа» о том, насколько сегодня жители Артёмовского городского округа обеспечены зелёными насаждениями, Вячеслав Квон ответил, что состояние окружающей среды оказывает значительное влияние на человека.
«Поэтому в администрации городского округа уделяют большое внимание сохранению и улучшению окружающей среды, а также озеленению. Ведь деревья и зелёные насаждения очищают воздух, служат средством защиты от пыли и шума, улучшают микроклимат. И при благоустройстве детского парка мы учли замечания жителей и предельно бережно отнеслись к имеющимся насаждениям, постаравшись сохранить все деревья. Ну а случившиеся потери непременно восполним, высадив новые растения», – подчеркнул глава Артёма.
Следует добавить, что старания администрации по озеленению и благоустройству поддерживают и горожане. Например, активисты Территориального общественного самоуправления микрорайона «Шахта Амурская» реализуют собственный проект по благоустройству «Наш парк». Благодаря инициативе жителей в микрорайоне появится обновлённая уютная зона отдыха на месте старого парка, где традиционно устраивались торжества в честь Дня шахтёра, Дня города и других праздников.