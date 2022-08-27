Ко Дню города в Артёме приготовили подарки жителям

Здесь сама природа приготовила подарок артёмовцам – большая часть водоёма занята цветущими лотосами Комарова. Реликтовое растение радует глаз своими очень большими и чудесными цветами. Считается, что лотос способен очищать пространство от вредной энергии благодаря своему мощному энергетическому полю, также в состоянии помочь устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим, восстановить гармонию в душе человека, сделать его уравновешенным и защитить от различной магии. Потому изображение лотоса часто можно встретить на различных амулетах и оберегах, созданных для защиты человека от негативной энергии извне. А жители Артёма получат ещё одно озеро защиты – напомним, что у Артёмовской ГРЭС есть также такой уникальный природный объект.