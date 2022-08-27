Юрий Трутнев высоко оценил концепцию павильона Приморья на Улице Дальнего Востока

– Когда восемь лет назад придумали Улицу Дальнего Востока, губернаторы спрашивали нас, зачем, для чего это нужно. И мы говорили: «Просто покажите, за что любите родной край». Сейчас этого не надо уже рассказывать – павильоны стали другими, они действительно представляют историю, культуру, природу всех республик, краёв и областей, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Это важно, потому что люди приезжают со всей страны, из других государств, им интересно, что такое Дальний Восток, как он живёт, – отметил Юрий Трутнев.