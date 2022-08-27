Юрий Трутнев высоко оценил концепцию павильона Приморья на Улице Дальнего Востока

Готовность всех объектов экспозиции, а также инфраструктуры Дальневосточного федерального университета в целом к проведению Восточного экономического форума полпред вместе с Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и Губернатором Приморья Олегом Кожемяко проинспектировал 18 августа.
К настоящему моменту на Улице Дальнего Востока все регионы уже практически завершили монтаж и наполнение своих павильонов. После осмотра объектов Юрий Трутнев отметил, что уровень представленных экспозиций вырос в разы, хорошо выполнено и оформление Улицы.
– Когда восемь лет назад придумали Улицу Дальнего Востока, губернаторы спрашивали нас, зачем, для чего это нужно. И мы говорили: «Просто покажите, за что любите родной край». Сейчас этого не надо уже рассказывать – павильоны стали другими, они действительно представляют историю, культуру, природу всех республик, краёв и областей, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Это важно, потому что люди приезжают со всей страны, из других государств, им интересно, что такое Дальний Восток, как он живёт, – отметил Юрий Трутнев.
Говоря о павильоне Приморья, Юрий Трутнев подчеркнул, что по содержанию и внешнему облику «край сделал значительные шаги, и это абсолютно правильно, потому что регион остаётся лидером по привлечению инвестиций, и это надо показывать».
Как отметил глава региона, идеей наполнения нашего павильона стала презентация логистического направления, потенциала, который заложен в приморских портах.
– Здесь будет представлен богатейший туристический потен- циал, социальные объекты, которые в течение нескольких лет возведём в Приморском крае, инвестпроекты по развитию Владивостока, Большого Камня, Находки. Думаю, это станет интересно как жителям, так и гостям края, – обозначил Олег Кожемяко.
Основная стилистика павильона в этом году – «Мировой океан». Концепция павильона раскрывает спектр возможностей Приморского края: научно-исследовательский потенциал, транспортно-логистические пу- ти, а также туристические и инно- вационные возможности.
Дополнительно будут представлены готовые инвестиционные предложения, особенно актуальные в рамках перестройки логистических цепочек: зерновой терминал в бухте Суходол, транспортно-логистические центры вблизи автомобильных пограничных переходов.
В экспозиции будут представлены образцы новых моделей особо лёгких карбоновых колясок для маломобильных детей – это уникальное приморское производство. Гостей на входе в павильон будет встречать робот Адам, созданный для обучения детей робототехнике и основам программирования.
Как отмечают авторы концепции павильона, приморских разработок так много, что пришлось часть их вынести за пределы основного павильона.
Например, в большом аквариуме объёмом шесть тонн, установленном на помосте за павильоном, будет продемонстрирована работа телеуправляемого необитаемого подводного аппарата Solaster. Он предназначен для разведки придонных биоресурсов и исследования дна перед установкой крабовых ловушек, инспекции подводных мусорных свалок и осмотра корпусов судов. Внедрение аппарата позволит значительно увеличить добычу морских биоресурсов и сократить негативное влияние от деятельности человека на окружающую среду.
Рядом будет представлена новая модель беспилотного летательного аппарата завода «Прогресс».
По материалам пресс-службы правительства Приморского края
Фото: Иван Дякин (правительство Приморского края)