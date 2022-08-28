«Есть не буду»: жители Приморья высказались о пломбире от Арсеньевского молкомбината

В блиц-опросе приняли участие люди разных возрастов. И все, как один, сказали, что еда влияет на организм и нужно употреблять в пищу только то, что приносит пользу.
Вопрос, который был задан корреспондентом издания, звучал как:
«Недавно в образце „Арсеньевского пломбира“ обнаружили недопустимые растительные жиры. Перестанете ли вы есть такую продукцию?»
А вот что ответили случайные прохожие:
«Конечно, перестану. Сейчас важно правильное питание, все на правильном питании помешаны. Естественно, хочется знать, из чего состоит мороженое. Естественно, хочется, чтобы там были натуральные продукты»;
«Наверное, всё же смущает. Выбора же много и можно посмотреть что-то другое. У меня мама всегда читает состав всех продуктов и всегда выбирает что-то более натуральное. И поэтому меня с детства так приучили, и я делаю так же»;
«Я перестану. Я за 100% продукцию, которая должна приносить пользу для организма. А не с какими-то заменителями, потому что все эти заменители приносят организму только негатив»;
Напомним, в июне специалисты Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края» провели исследование мороженого «пломбир» производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат» в килограммовых упаковках. Лабораторная экспертиза выявила следы наличия в ГОСТовском продукте растительных масел. Об этом свидетельствует протокол исследования, имеющийся в распоряжении редакции.
Поводом к таким проверкам стали многочисленные жалобы жителей Приморья в социальных сетях на недомогания, с которыми они столкнулись после употребления в пищу мороженого производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат».
А в этом месяце, согласно протоколу исследования, проведенного испытательной лабораторией ФГБУ «Хабаровский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» от 02.08.2022 № 3911, в образцах мороженого «пломбир» от ООО «Арсеньевский молочный комбинат» тоже был обнаружен бета-ситостерин (растительный жир). Специалисты указали, что в продукции, изученной в соответствии с ГОСТ 33490-2015, не допускается наличие в жировой фазе продукта растительных масел и жиров на растительной основе.
По материалам «Восток-Медиа»