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«Океан» и «Дальнереченск» сразятся в финале «Динамо-Кубка Приморского края»

Вчера, 16:57
Фото: "Динамо-Владивосток"
Множество забитых голов, яркая игра и борьба в каждом игровом эпизоде – настоящий футбольный праздник прошел в Находке. Здесь разыграли путевки в финал «Динамо-Кубка Приморского края» по футболу.

Решающие матчи турнира прошли на реконструированном силами АО «Терминал Астафьева» нижнем поле стадиона «Водник».

Находкинский «Океан» в своем полуфинале «Динамо-Кубка Приморского края» крупно победил владивостокский «Анри» со счетом 4:1. И теперь поборется за главный трофей и денежный приз со вторым финалистом - «Дальнереченск».

Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края впервые в истории команды разыграют 450 тысяч рублей.

В своем полуфинале «Океану» удалось открыть счет уже в середине первого тайма – отличился Виктор Шеин. Лидеры чемпионата Приморского края, футболисты «Анри», с пенальти отыгрались в начале второго тайма, после чего активно стремились забить еще. Но находкинские футболисты грамотно использовали контратаки, сначала забив свой второй мяч, а к концу встречи окончательно сняли все вопросы о победителе: 4:1!

Отличились Лев Берендеев, Жасур Сайлиев и Артем Карика. Тем самым «Океан» сполна взял реванш за недавнее крупное поражение от «Анри» в чемпионате Приморского края. 

«Верил в своих ребят, и сегодня они показали, что мы команда. До игры переживал, что будет тяжело – соперник - одна из сильнейших команд в крае. Но и мы показали, что есть такая команда «Океан». Мы сделали выводы после поражения в чемпионате, сегодня вышли биться. И сейчас могу сказать, что все молодцы, все игроки. Спасибо болельщикам, спасибо «Терминалу Астафьева», что сделал такой турнир. Ну а мы будем готовиться к финалу. Ведь каждый финал – это праздник для любого футболиста, тренера и болельщика», – сказал после встречи главный тренер «Океана» Александр Тихоновецкий.

Во втором полуфинале, который также состоялся в Находке, «Дальнереченск» крупно обыграл «ОФК Уссури» 6:2. Дубль на счету Алексея Карзина.


Решающий матч «Динамо-Кубка Приморского края» пройдет в субботу, 3 сентября, во Владивостоке на стадионе «Динамо». Начало встречи между «Океаном» и «Дальнереченском» в 20:00. 


Следить за подготовкой к решающему матчу «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»! Фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающей игры – подписывайтесь на соцсети «Динамо-Кубок» в вКонтакте, telegram.

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