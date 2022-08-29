«Океан» и «Дальнереченск» сразятся в финале «Динамо-Кубка Приморского края»

«Верил в своих ребят, и сегодня они показали, что мы команда. До игры переживал, что будет тяжело – соперник - одна из сильнейших команд в крае. Но и мы показали, что есть такая команда «Океан». Мы сделали выводы после поражения в чемпионате, сегодня вышли биться. И сейчас могу сказать, что все молодцы, все игроки. Спасибо болельщикам, спасибо «Терминалу Астафьева», что сделал такой турнир. Ну а мы будем готовиться к финалу. Ведь каждый финал – это праздник для любого футболиста, тренера и болельщика», – сказал после встречи главный тренер «Океана» Александр Тихоновецкий.