Премьеру детективного сериала «Русалки» покажут в сентябре Wink и Кинопоиск

«Моя героиня Ольга — старший следователь, которую назначили совсем недавно. Она — новый человек в отделе, не очень любит Риту, потому что та всё время лезет на её территорию. Есть у нас с ней такое соперничество. Ольга — тот человек, которая двигает детективную линию сюжета. Она въедливая, педантичная, пунктуальная и дотошная дамочка, которая во чтобы то ни стало хочет докопаться до истины. Она — волк-одиночка, её за это очень не любят. На моей героине маска строгости и суровости. Но на самом деле ей она прикрывает тотальное одиночество. Всю себя она направляет в работу, чтобы закрыть эти пустоты одиночества. В этом есть такой нерв и стержень, который держит всю роль. Это здорово», — считает Дарья Мороз.