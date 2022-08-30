День города в Артёме праздновали все выходные

Вера Щербина напомнила те позитивные перемены, что произошли в городе за последнее время: построена многопрофильная диагностическая поликлиника, сразу 230 юных артёмовцев принял новый детский сад, ещё один такой же сегодня возводится в микрорайоне Глобус. Кроме того, реализуются масштабные инвестиционные проекты — промышленный парк «Авиаполис «Янковский», развивается интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье». Компания «Агроптица» восстановила закрытую в 2018 году птицефабрику, вложив в её реконструкцию 215 миллионов рублей частных инвестиций. Авиакомпания «Аврора» даже в сложных условиях санкционного давления наращивает пассажиропоток, выполняет социально значимые рейсы, многие из которых до этого просто не существовали, — по итогам 2021 года получила главную международную отраслевую премию в номинации «Лучшая региональная авиакомпания».