День города в Артёме праздновали все выходные

Торжества по случаю 84-й годовщины образования Артёма начались с утра пятницы, 26 августа. К бюсту товарища Артёма — Фёдора Сергеева (1883-1921), основателя и главы Донецко-Криворожской советской республики, в честь которого и назван город (с Приморьем Сергеев связан напрямую, через Владивосток он вернулся в Россию весной 1917 года после того, как в 1910 году бежал через Китай, Корею и Японию в Австралию) глава города Вячеслав Квон, представители общественности и почётные гости возложили цветы.
Дань уважения отдали артёмовцы также шахтёрам, погибшим в годы Великой Отечественной войны — на территории шахты «Дальневосточная» цветы легли к подножию памятника труженикам угольной промышленности и защитникам родины.
Продолжило торжества общегородское собрание во Дворце культуры угольщиков. Поздравить артёмовцев приехала первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
Обращаясь к собравшимся, Вера Щербина выразила особую благодарность ветеранам, всем, кто своим трудом создавал историю города и сейчас вносит вклад в воспитание подрастающего поколения. Она также отметила, что Артём с каждым годом активно развивается.
«Сегодня Артём — это крупный транспортно-логистический центр. Здесь бурно развивается жилищное строительство, новое дыхание получило фермерское хозяйство», — подчеркнула председатель краевого правительства.
Вера Щербина напомнила те позитивные перемены, что произошли в городе за последнее время: построена многопрофильная диагностическая поликлиника, сразу 230 юных артёмовцев принял новый детский сад, ещё один такой же сегодня возводится в микрорайоне Глобус. Кроме того, реализуются масштабные инвестиционные проекты — промышленный парк «Авиаполис «Янковский», развивается интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье». Компания «Агроптица» восстановила закрытую в 2018 году птицефабрику, вложив в её реконструкцию 215 миллионов рублей частных инвестиций. Авиакомпания «Аврора» даже в сложных условиях санкционного давления наращивает пассажиропоток, выполняет социально значимые рейсы, многие из которых до этого просто не существовали, — по итогам 2021 года получила главную международную отраслевую премию в номинации «Лучшая региональная авиакомпания».
Особо председатель краевого правительства отметила, что в Артёме продолжают благоустраивать общественные пространства, городские скверы и парки — перед торжественным собранием Вера Щербина побывала в детском парке «Артёмка». Глава городского округа Вячеслав Квон провёл гостью по его аллеям, показал появившиеся на территории парка новые объекты, ещё раз рассказал о планах его дальнейшего благоустройства.
Отвечая на вопрос корреспондента еженедельника «Золотой Рог» о том, насколько разительны происходящие в Артёме перемены, Вера Щербина подчеркнула, что не заметить улучшение городской среды невозможно.
«Перемены очень впечатляют — Артём сегодня цветущий, красивый, современный город, очень ухоженный — сказывается хозяйский подход администрации к решению вопросов содержания территории муниципалитета», — отметила Вера Щербина.
Неслучайно главе Артёмовского городского округа Вячеславу Квону председатель краевого правительства Вера Щербина вручила приветственный адрес губернатора Олега Кожемяко — «За многолетнюю добросовестную работу, высокие профессиональные достижения, личный вклад в развитие Приморского края». Собравшиеся в зале Дворца угольщиков артёмовцы поддержали добрые слова в адрес Вячеслава Васильевича Квона овацией.
Глава Артёма, обращаясь к землякам, отметил, что День города — это не просто дата в календаре.
«Это ещё и повод строить планы на будущее. А они у нас есть — будем продолжать начатые позитивные изменения, будем мечтать и мечты воплощать в жизнь. Ведь Артём — это город для людей и город для воплощения идей, город хороших историй! И артёмовцы активно участвуют в улучшении города», — подчеркнул Вячеслав Квон.
То, что хороших историй в Артёме много, подтвердила церемония награждения. Почётными грамотами губернатора, Законодательного Собрания края и главы Артёмовского городского округа, благодарностями, дипломами лауреатов 2022 года и Почётным знаком Артёмовского городского округа было отмечено шестьдесят пять человек.
А как богата артёмовская земля талантами, показал концерт. Перед участниками торжественного собрания вступали лучшие творческие силы городского округа — сплошь заслуженные коллективы Приморского края и образцовые ансамбли или студии.
Из стен Дворца угольщиков праздник вышел на городские площади и улицы Артёма.
На придворцовой площади с праздничной программой выступил оркестр Тихоокеанского флота.
В городском парке культуры и отдыха прошло народное гуляние. На площадке «Караоке по-артёмовски» горожане могли петь любимые песни. Тех, кто не силён собственными вокальными данными, порадовали своим мастерством творческие коллективы и вокалисты Артёма, а также гости из Владивостока — группа «Ураган».
Благотворительная ярмарка «Добрый город Артём» представила горожанам произведения народных умельцев: деревянные значки, кожаные брошки, вязаные игрушки, изделия мыловаров, украшения из полудрагоценных камней. При этом, двадцать процентов от вырученных на ярмарке средств организаторы направят на решение социальных проблем.
Следуя доброй горняцкой традиции, на День города и День шахтёра артёмовцы собрались у большого шахтёрского костра.
Завершился двойной праздник Артёма красочным фейерверком.