Глазами исследователя: места Приморского края, где вы точно не бывали

«Удивительное внутри» – так можно сказать про Приморье. Кто бы знал, что край страны скрывает столько красот! Но именно потому, что это неприступный, далёкий регион, он сохранил большие участки первозданной природы, какой её могли видеть первые путешественники.
Эти красоты привлекают фотографов со всей России. Результаты своих творческих поисков фотохудожники регулярно показывают на Дальневосточном фотоконкурсе «Глубина резкости». В этом году он проводился в шестой раз и выпал на уникальную дату – 150-летие со дня рождения Владимира Арсеньева. В честь этого одну из выставок с работами конкурса посвятили великому исследователю и назвали «Глазами Арсеньева».
Куратор выставки Наталья Макагонова поделилась, на что опирались организаторы при выборе работ для экспозиции, и объяснила, как название отразилось на тематике:
– Выставку «Глазами Арсеньева» мы формировали из тех же самых работ, которые были присланы на фотоконкурс «Глубина резкости», но это были пейзажи и дикий мир. Мы исходили из тех мест, в которых побывал Владимир Клавдиевич Арсеньев за свою жизнь, а это Приморский и Хабаровский края, он даже был директором Хабаровского музея им. Гродекова. Выставку, соответственно, составляют работы, которые были сделаны в этих регионах и которые набрали высокие баллы жюри, но не попали в основную экспозицию.
Действительно, всего на конкурс было прислано более 1000 работ, поэтому организаторам было из чего выбирать. Но в финал прошли всего 66 фотографий, которые и выставлялись в Приморской государственной картинной галерее в рамках основной экспозиции. Для «Глазами Арсеньева» отобрали ещё 30 работ. Их особенность – обширная география участников: это не только крупные города Приморья, такие как Владивосток, Уссурийск, Находка, но и посёлки: Покровка, Славянка, Шкотово.
– Мне, когда формировала эту выставку, хотелось поддержать авторов из небольших населённых пунктов, которые тоже прекрасно фотографируют, но в основную выставку «Глубины резкости» не смогли попасть, потому что там очень строгий отбор и очень строгие судьи. В основном призовые и финальные места забирают участники с большим, многолетним опытом, побеждающие во многих всероссийских и даже международных фотоконкурсах. Тем не менее, хочется, чтобы имена этих ещё малоизвестных авторов прозвучали, хочется, чтобы о них тоже знали, и эта выставка – такой наш способ, – комментирует Наталья Макагонова.
Возможно, благодаря этому работы, представленные на выставке, очень разнообразны сюжетно и жанрово. Здесь можно увидеть краснокнижных животных, морские пейзажи, лесные просторы, удивительные травы в макросъёмке. Все снимки поражают своей необычностью и качеством и привлекают даже самих фотографов. Подтвердил это один из участников выставки Александр Кузнецов:
– Все работы профессиональные, примерно одинакового уровня. Мне понравилась фотография Сергея Едуша «Излучина», на мой взгляд, она лучше моих, и фотография Ксении Далишневой «Двое», потому что у меня с мелкими деталями и растениями не очень получается работать, и подобные снимки часто завораживают.
Такие разнообразные ракурсы и места не могут не притягивать взгляд. Сложно представить, как фотографам удалось снять хоровод краснокнижных орланов или момент взлёта утки-мандаринки, различить в скале хобот слона или поймать оранжевое небо. Глядя на эти работы, можно ощутить запах моря, почувствовать мороз, услышать шум прибоя, шелест камышей и зажмуриться от яркого света. Авторы экспериментируют и с цветом – видимо, так родилась работа «Факелы», на которой полевые травы удивительно горят красным огнём на закате. Поражают и места: горы, бухты, острова, скалы.
– Надо просто путешествовать. Ходить в пешие маршруты: пока не поднимешься на Пидан, не оценишь его очарование. Изучать карту местности. Когда ты знаешь местность, то можешь подгадать положение солнца на рассвете и закате с помощью специальных сайтов и приложений. Очень важна для фотографии погода. Но и, конечно, стоит обращать внимание на детали. Например, я снимал не рассвет на Пидане, а камни, будто сложенные в кладку на фоне рассвета, – раскрывает секрет Александр Кузнецов.
Но главный показатель успеха выставки – отзывы посетителей. Свои положительные комментарии оставляют даже жители других городов: Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга. Одну зрительницу из Владивостока, Валентину Дзоз, эти фотографии вдохновили прочитать стихотворение восточного поэта Ли Бо:
Плывут облака
Отдыхать после знойного дня,
Стремительных птиц
Улетела последняя стая.
Гляжу я на горы,
И горы глядят на меня,
И долго глядим мы,
Друг другу не надоедая.
На выставке вспоминаются не только литературные произведения, но и давние поездки по краю. Например, зрители отметили Анисимовку, где всегда много снега, остров Путятина, перевал перед Партизанском, район Находки. Валентина Дзоз тоже рассказала об одном путешествии:
– Сама я ездила в сторону Преображения, рядом с Лазовским заповедником. Там чистая вода, крупный шиповник растёт – замечательные места. Мы останавливались на ночёвку с палаткой, купались на диких пляжах. Тогда нам поведали интересную историю о княжне династии чжурчжэней, жившей в этих местах. Такие моменты впечатляют ещё больше.
К сожалению, не многие умеют фотографировать, не многим удаётся передать загадочную ауру природы. У фотографов есть свои хитрости, которые они успешно применяют и благодаря которым люди могут взглянуть на обыденные вещи под новым углом. В этом и есть большая ценность фотовыставок.
Но эту экспозицию стоит посетить не только поэтому. Фотохудожники запечатлели дикие места, которые когда-то открыл Арсеньев. Эти работы помогают осознать, какой великий подвиг он совершил, переехав в этот край и решив его исследовать, ведь именно Владимир Клавдиевич по-настоящему открыл регион для всех и сделал его важным. И эти снимки сейчас вдохновляют нас, как и путешественников когда-то, отправляться покорять далёкие, но родные места, и дальше открывать красоту мира.
Алиса ТКАЧЕНКО
Фото: автора, КЦНК, из личного архива А. Кузнецова