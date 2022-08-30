Глазами исследователя: места Приморского края, где вы точно не бывали

– Мне, когда формировала эту выставку, хотелось поддержать авторов из небольших населённых пунктов, которые тоже прекрасно фотографируют, но в основную выставку «Глубины резкости» не смогли попасть, потому что там очень строгий отбор и очень строгие судьи. В основном призовые и финальные места забирают участники с большим, многолетним опытом, побеждающие во многих всероссийских и даже международных фотоконкурсах. Тем не менее, хочется, чтобы имена этих ещё малоизвестных авторов прозвучали, хочется, чтобы о них тоже знали, и эта выставка – такой наш способ, – комментирует Наталья Макагонова.