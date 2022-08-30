Интересно и активно: фестиваль «Арсеньев WEEK» проходит во Владивостоке

Главное место – атмосферный Мемориальный дом-музей В.К. Арсеньева, в котором жил исследователь. В нём воссоздана обстановка, которая царила при жизни Владимира Клавдиевича. Она раскрывает учёного с разных сторон: не только с профессиональной как писателя, географа, ботаника, этнографа, историка, но и с человеческой – как отца, семьянина и просто человека, со своими привычками и характером.