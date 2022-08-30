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Интересно и активно: фестиваль «Арсеньев WEEK» проходит во Владивостоке

Сегодня, 15:03
Фото: Сергей Семёнов / "Золотой Рог"
Празднование 150-летия Владимира Арсеньева идёт уже с начала года: выпуск обновлённого учебника по краеведению, интерактивной книги «Встречи в тайге», выставка картин, фотоконкурс – и это не все мероприятия, которые уже были посвящены великому исследователю.

Но самое громкое только впереди – недельный фестиваль «Арсеньев WEEK», который пройдёт с 29 августа по 4 сентября.

Он проводится каждый год, но этот раз – особенный, потому что выпадает на большой праздник. В честь этого организаторы подготовили насыщенную программу, чтобы все могли «прожить» несколько дней, как Арсеньев – также активно и увлекательно.

Главное место – атмосферный Мемориальный дом-музей В.К. Арсеньева, в котором жил исследователь. В нём воссоздана обстановка, которая царила при жизни Владимира Клавдиевича. Она раскрывает учёного с разных сторон: не только с профессиональной как писателя, географа, ботаника, этнографа, историка, но и с человеческой – как отца, семьянина и просто человека, со своими привычками и характером.

Ещё одно масштабное событие – выставка «Арсеньевские походы». Художники прошли маршрутами исследователя и создали более 30 этюдов с местами со всего региона, где бывал Арсеньев и, увидев которые, остался исследовать этот край. Открытие – 29 августа в 17:00 в Музее Города.

Самое громкое мероприятие ждёт гостей фестиваля в последний день – 4 августа. Тогда пройдёт праздничный концерт с выступлениями владивостокских групп и уже полюбившимся спектаклем «Сказки с молоком». У главного корпуса музея истории Дальнего Востока откроется передвижная выставка «Путешествие как мечта». Маленькие посетители смогут принять участие в мастер-классе и пленэре.

В течение всей недели пройдёт множество других активностей – лекций, экскурсий, познавательных программ и показов фильмов. Также сотрудники музея подготовили интересные мастер-классы: каждый сможет создать собственный мультик, этикетку для шоколада и попробовать травяной чай, собранный коренными народами Приморья.

Полную программу смотрите на сайте музея Арсеньева в разделах «Новости» и «Афиша».

Алиса Ткаченко

#Культура#Приморский край#Выставка
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