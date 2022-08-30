К участникам и гостям ВЭФ-2022 с приветствием обратился президент России

«Главная тема встречи этого года – «На пути к многополярному миру» – представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития. Именно в АТР формируются мощные политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей силы этого необратимого процесса.