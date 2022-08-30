Как выбрать варочную панель

Даже на самых маленьких кухнях хватит места для техники, которая поможет выполнять ежедневные обязанности и значительно экономить время. В этом случае варочные поверхности являются наиболее важным элементом. На данный момент широкое распространение получили встроенные варочные панели бренда Вocsh. Это техника первой необходимости на современной кухне. Стоит отметить, что индукционная варочная панель Bosch в отличие от традиционной плиты позволяет создать цельную рабочую поверхность, не только красивую, но и практичную (меньше щелей – меньше грязи).