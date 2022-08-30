Как выбрать варочную панель

Даже на самых маленьких кухнях хватит места для техники, которая поможет выполнять ежедневные обязанности и значительно экономить время. В этом случае варочные поверхности являются наиболее важным элементом. На данный момент широкое распространение получили встроенные варочные панели бренда Вocsh. Это техника первой необходимости на современной кухне. Стоит отметить, что индукционная варочная панель Bosch в отличие от традиционной плиты позволяет создать цельную рабочую поверхность, не только красивую, но и практичную (меньше щелей – меньше грязи).
Варочные плиты Bosch работают быстрее, чем обычные панели. Они способны довести до кипения литр воды в два раза быстрее, чем другие технологии. При таком виде нагрева тепло генерируется исключительно в днище посуды. Поверхность конфорки почти не нагревается. Можно не беспокоиться о получении серьезных ожогов или пригорании на поверхности. Для чистки достаточно просто протереть поверхность салфеткой.
Производители выпускают три типа панелей. Все они отличаются надежностью и функциональностью, являются неотъемлемой частью работы на кухне. Среди востребованных вариантов выделяют:
· Газовые. Считаются базовым вариантом для большинства женщин. На кухнях часто можно встретить эти плиты, ведь многие считают, что лучше готовить на газе. Для комфорта пользователей предусмотрены такие функции, как газ-контроль, регулирование огня с помощью поворотных переключателей. Поверхность легко отмываются и остается чистой независимо от материала ее изготовления.
· Электрические. Самая популярная варочная панель Bosch. Она только удобна в эксплуатации, но и отличается простотой в чистке, доступностью при обслуживании. Для управления используются центральная система, которая гарантирует быстрый доступ ко всем функциям, дает возможность точно настраивать мощность. Панель изготовлена из стеклокерамики, которую просто оставлять чистой. При появлении загрязнения нужно протереть влажной тряпкой.
· Индукционные. Современная модернизированная техника для принятия быстрых решений. В первую очередь это надежные и экономичные модели. Данная варочная панель стоит дороже электрической и газовой, но дает возможность значительно экономить семейный бюджет. Работает так же, как и электрические устройства, от электросети, обеспечивает быстрый и равномерный подогрев. Сама панель изготовлена из стеклокерамики, которая отвечает за улучшенную теплопроводность, более высокую скорость нагрева. В результате на приготовление блюд тратится минимум энергии.
Выбирая варочную панель, следует обратить внимание на ее характеристики и особенности. Причины, по которым выбирают данную бытовую технику:
· Широкие функциональные возможности, которые изменяются в зависимости от модели. Опции увеличивают скорость приготовления, обеспечивают контроль поджаривания, когда не в состоянии находиться у плиты.
· Гармоничный эргономичный корпус, прекрасно вписывающийся в любой интерьер кухни. Можно выбрать размер, количество конфорок, цвет и внешний вид.
· Низкий уровень расхода электроэнергии.
· Простое поддержание чистоты. На сегодняшний день очень просто очистить поверхность панели, прекратив работу, а затем снова приступить к приготовлению.
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