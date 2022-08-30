Купинский элеватор: новый этап

Современный элеваторный комплекс в городе Купино Новосибирской области возводит группа компаний «Трансхимэкспорт». В рамках инвестпроекта, который получил поддержку правительства области, создано дочернее предприятие – ООО «Метелица».
Есть первый силос
Масштаб строительства действительно впечатляет.
– Подрядная организация, которая ведёт стройку, полностью закончила свайные работы и приступила к заливке фундаментов под ёмкости для хранения зерна, или силоса. Две недели назад был начат монтаж первого силоса – сегодня он уже завершён, строители на наших глазах возводят уже вторую ёмкость, – рассказал генеральный директор ООО «Метелица» Владимир Тарасов.
По его словам, почти завершены демонтажные работы старых вспомогательных зданий и сооружений. Турецкое оборудование для строительства силосов и рабочей башни получено в полном объёме, равно как и часть вспомогательного оборудования российского производства. В ближайшее время здесь ждут технику из Турции и Германии.
– Строители выдерживают гра- фик, сначала было некоторое отставание, но его удалось ликвидировать, – подчеркнул Владимир Тарасов. – Этому, безусловно, способствовало то, что ещё весной мы смонтировали и запустили собственный бетонно-растворный узел. А недавно мы приобрели бетонные миксеры и автобетононасос, и теперь совсем ни от кого не зависим в данном вопросе.
Своевременную поставку строй- материалов удалось обеспечить, отобрав добросовестных поставщиков, которые предлагают доступные цены, а также способны обеспечить ритмичные поставки. Предпочтение отдавали предприятиям Новосибирской и Омской областей.
Современный элеваторный комплекс, особенно такой крупный, – достаточно сложное с технической точки зрения сооружение, и поэтому крайне важно постоянно контролировать качество выполненных работ. Для этого привлечены независимые специалисты, которые постоянно следят, чтобы всё соответствовало проекту, а также установленным нормам и требованиям.
– В четвертом квартале нынешнего года – начале следующего мы планируем запуск в эксплуатацию первой очереди элеваторного комплекса в Купино. В первую очередь войдёт рабочая башня с комплексом оборудования для приемки, отгрузки и подработки зерна, транспортная инфраструктура, а также первые четыре силоса на 6 тыс. тонн зерна каждый. Надеюсь, зерно нынешнего урожая мы засыплем в эти первые силосы, – отметил Владимир Тарасов. – Следующий этап – монтаж ещё шести емкостей для хранения зерна, а затем – всех оставшихся.
Новые возможности для сибирских аграриев
В состав группы компаний «Трансхимэкспорт» входит сельхозпредприятие «Сибзернопром», которое занимается выращиванием зерновых и технических культур. По словам его директора Виктора Панкова, из-за весенней засухи урожай в нынешнем году ожидается хоть и ниже, чем в прошлом, но тоже неплохой.
– В этом году мы засеяли 5,5 тыс. га пивоваренного ячменя, 4,2 тыс. га рапса, 2,2 тыс. га масличного льна, 220 га овса европейской селекции на семена, который идёт не на фураж, а на производство круп и других пищевых продуктов, – рассказал Виктор Панков. – Это перспективные, высокомаржинальные культуры, заниматься которыми достаточно выгодно.
Раньше эти технические культуры шли в основном на экспорт в Китай. Сейчас с этим есть некоторые сложности, но хозяйство нашло выход: свою продукцию они поставляют российским производителям растительных масел, которые охотно приобретают её.
Сегодня в Купинском районе благодаря реализации инвестиционного проекта группы компаний «Трансхимсервис» формируется мощный сельскохозяйственный кластер, который включает в себя не только предприятия, но и соответствующую инфраструктуру.
– Кроме того, наш инвестор планирует к 2033 году реализовать масштабный инфраструктурный проект по строительству агротерминала в Восточном порту Находки общей стоимостью около 38 миллиардов рублей частных инвестиций, – сообщил Владимир Тарасов. – В стратегическом плане это один из этапов в вертикально интегрированном логистическом бизнесе ГК «Трансхимэкспорт». Это совместный проект, где частный капитал сопряжён со строительством федеральной инфраструктуры, связанной со строительством железной дороги, газификацией города и диверсификацией номенклатуры грузопотока в условиях декарбонизации.
Юрий Рогов
Фото: ООО «Метелица»