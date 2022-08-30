Купинский элеватор: новый этап

– Строители выдерживают гра- фик, сначала было некоторое отставание, но его удалось ликвидировать, – подчеркнул Владимир Тарасов. – Этому, безусловно, способствовало то, что ещё весной мы смонтировали и запустили собственный бетонно-растворный узел. А недавно мы приобрели бетонные миксеры и автобетононасос, и теперь совсем ни от кого не зависим в данном вопросе.