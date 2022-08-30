Лучших молодых учёных-медиков назовут в Приморье

Конкурс молодых учёных проходит в Приморье уже в пятнадцатый раз. На этот раз в финал вышли почти три десятка работ медицинской тематики. Имена победителей огласят 21 сентября 2022 года на площадке Тихоокеанского медицинского конгресса.