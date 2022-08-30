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Лучших молодых учёных-медиков назовут в Приморье

Сегодня, 17:33
Фото: Сергей Семёнов / "Золотой Рог"
На звание лучшего претендуют почти 30 молодых учёных Дальнего Востока.

Конкурс молодых учёных проходит в Приморье уже в пятнадцатый раз. На этот раз в финал вышли почти три десятка работ медицинской тематики. Имена победителей огласят 21 сентября 2022 года на площадке Тихоокеанского медицинского конгресса.

Как сообщили в оргкомитете конкурса, в этом году отмечена высокая активность молодых исследователей.

«На суд жюри представлены работы студентов и аспирантов медицинских вузов Владивостока и Хабаровска – Тихоокеанского государственного медицинского университета, ТГМУ и Дальневосточного государственного медицинского университета, ДВГМУ, а также совместные работы владивостокских студентов из медуниверсита и Морского государственного университета имени адмирала Геннадия Ивановича Невельского», – рассказала председатель Совета молодых учёных ТГМУ Евгения Бахтина.

Она отметила, что тематика представленных на конкурс работ обширна – здесь и актуальные вопросы фундаментальной медицины, и патологий человеческого организма, болезни детей и взрослых, работы по особенностям питания и пищевых аллергий…

Евгения Бахтина добавила, что сразу несколько работ молодых учёных посвящены вопросам новой коронавирусной инфекции.

«В них исследованы современные представления об этиологии, патогенезе, эпидемиологии, клинической и лабораторной диагностике, а также терапии и профилактике COVID-19», – пояснила она.

Коллегу дополнила проректор по научно-исследовательской деятельности ТГМУ доктор медицинских наук, профессор Екатерина Елисеева, отметившая, что в медуниверситете уделяют первостепенное внимание привлечению молодёжи к научной и деятельности, в вузе ежегодно проводятся различные конференции и конкурсы. Способствует развитию исследовательской работы студентов также и ежегодная апрельская Неделя молодёжной науки. 

«У нас успешно функционирует научно-исследовательская лаборатория, где имеется широкий спектр оборудования, которое студенты, аспиранты, учёные и медицинские специалисты могут использовать для проведения своих научных исследований. Помогает исследователям в научной деятельности и наш симуляционный центр», – отметила Екатерина Елисеева. 

Организатором Конкурса молодых учёных традиционно выступает Тихоокеанский государственный медицинский университет. В этом году в XV конкурсе молодых учёных в Приморском крае приняли участие около 40 человек не старше 35 лет.

Авторы лучших работ получат дипломы и ценные призы. По итогам конкурса также издадут сборник научных работ, сообщает пресс-секретарь ТГМУ Ксения Гусенцова.

#Наука#Приморский край#Медицина
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