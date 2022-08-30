Мэрия Владивостока и Дальневосточный институт искусств намерены сотрудничать

Церемонии подписания предшествовала встреча, в которой приняли участие руководители профильных управлений мэрии дальневосточной столицы и представители института искусств.
Суть договора – активное взаимодействие в области образовательной, международной, творческой, научно-методической и культурно-просветительской деятельности.
В частности, ДВГИИ готов проводить творческие, образовательные и культурно-просветительские мероприятия – конкурсы, фестивали, выставки, концерты, мастер-классы, привлекая учеников городских детских школ искусств. Такая работа нацелена на формирование интереса к мировым культурным ценностям.
Администрация Владивостока, в свою очередь, намерена максимально широко привлекать к участию в международных, культурных, молодёжных мероприятиях преподавателей и студентов ДВГИИ.
Заместитель главы администрации города Дарья Стегний подчеркнула, что творческий вуз играет огромную роль в развитии краевого центра. Из его стен выходят талантливые художники, актёры, музыканты. Такие люди во многом создают творческую среду Владивостока, представляют наш город за его пределами – в стране и за рубежом. Кроме того, важное направление – подготовка кадров для работы в школах искусств.
В мэрии отмечают, что повышение квалификации для школьных педагогов при содействии ДВГИИ – тоже актуальный вопрос. Договор закрепит взаимовыгодные связи, муниципалитет сможет привлекать творческие силы института к самым разным городским проектам.
Есть большой интерес к сотрудничеству с муниципалитетом и со стороны института искусств. Например, проректор по международным связям, инновационной деятельности и дополнительному образованию Алла Смородинова рассказала о проекте школьных театров. ДВГИИ планирует добавить в свою образовательную программу подготовку педагогов в области театрального искусства. Школьные театры дадут ребятам новые навыки, позволят раскрыться талантам, обогатить личность, и, конечно, привлечь новых абитуриентов.
Заслуженный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой оркестровых инструментов Феликс Кальман поделился мнением о перспективах, которые открывает сотрудничество вуза с мэрией. Он отметил, что уровень подготовки музыкантов в институте очень высок, выпускники успешно работают на многих сценах страны и за рубежом, и, конечно, такой потенциал необходимо использовать для города как можно активнее.
Среди ближайших совместных планов – проведение во Владивостоке с 12 по 25 сентября Международного фестиваля дружбы. В его рамках пройдёт выставка современного цифрового искусства с участием художников из стран АТР. В мероприятии примут участие студенты и преподаватели ДВГИИ.
По материалам пресс-службы администрации Владивостока
Фото: пресс-служба администрации Владивостока