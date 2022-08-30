Мэрия Владивостока и Дальневосточный институт искусств намерены сотрудничать

Заместитель главы администрации города Дарья Стегний подчеркнула, что творческий вуз играет огромную роль в развитии краевого центра. Из его стен выходят талантливые художники, актёры, музыканты. Такие люди во многом создают творческую среду Владивостока, представляют наш город за его пределами – в стране и за рубежом. Кроме того, важное направление – подготовка кадров для работы в школах искусств.