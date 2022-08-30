Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу

- Для юных школьников и их родителей такой подарочный набор - хорошее подспорье к началу учебного года. Состоит он из 43 предметов и сформирован на основе пожеланий учителей начальных классов. В комплект входят все школьные принадлежности, которые могут пригодиться юному ученику в первый школьный год. Канцтовары красиво упакованы в удобный яркий чемоданчик с пластиковой ручкой, - сообщили представители инвестора.