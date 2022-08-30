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Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу

Сегодня, 17:49
Фото: 1MI
ООО «Морской Порт «Аврора», которое реализует в ЗАТО Фокино крупнейший инвестиционный проект, подарит первоклассникам крутые наборы для занятий.

Представители инвестора подчёркивают, что День знаний для тех, кто впервые сядет за парты уже в этот четверг, 1 сентября, - особенное событие.

- Чтобы воспоминания были ещё более приятными, мы приготовили для каждого новоиспечённого школьника подарок, - уточнили в ООО «Морской Порт «Аврора».

Собрать вчерашнего дошколёнка в первый класс – дело хлопотное. Наши корреспонденты подсчитали, сколько денег минимум на это требуется: оказалось, что на сборы понадобится почти целый МРОТ. Поэтому любая поддержка – будет весьма кстати.

Для всех первоклассников городского округа ЗАТО Фокино Морской Порт «Аврора» подготовил подарочные наборы канцелярии компании ErichKrause.

- Для юных школьников и их родителей такой подарочный набор - хорошее подспорье к началу учебного года. Состоит он из 43 предметов и сформирован на основе пожеланий учителей начальных классов. В комплект входят все школьные принадлежности, которые могут пригодиться юному ученику в первый школьный год. Канцтовары красиво упакованы в удобный яркий чемоданчик с пластиковой ручкой, - сообщили представители инвестора.

В набор входят: комплекты ученических тетрадей в клетку и в линейку, обложки для тетрадей и дневника, простые и цветные карандаши, точилка, ножницы, шариковые ручки, клей, краски, фломастеры, пластилин, альбом для рисования, цветная бумага и картон.

Подарочные наборы отправят во все школы Фокино, Дуная, Путятина и Руднево. И, если мамы и папы уже собрали всё необходимое, лишним такой приятный сюрприз точно не будет – всё пригодится мальчишкам и девчонкам.

Морской порт «Аврора» — проект по строительству современного многофункционального перевалочного комплекса в бухте Безымянная (ЗАТО Фокино, Приморский край). Проектная мощность порта «Аврора» – 40 млн тонн в год. Инвестиции в строительство составят более 200 млрд рублей. К запуску проекта на полную мощность количество рабочих мест увеличится до 1200. При строительстве порта инвестор намерен использовать современные технологии и обеспечить соблюдение всех требований промышленной и экологической безопасности.

 

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