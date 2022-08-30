Сокровища Якутии приехали во Владивосток

Сокровищница и Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) привезли лучшие экспонаты на суд приморских зрителей.
Это событие посвящено 100-летию образования Якутской АССР. Масштабный проект включает в себя две экспозиции: «В ауре космоса» и «Сокровищница Якутии». Обе выставки поистине уникальны, потому что северное искусство впервые так широко представлено в Приморье.
Экспозиция «В ауре космоса» демонстрирует современное изобразительное искусство Якутии, которое представлено почти всеми видами: живописью, графикой, скульптурой и декоративно-прикладным искусством. Оно обладает особыми чертами, ввиду которых его сложно назвать современным искусством в обычном понимании этого словосочетания.
Якутское творчество впитало мировое художественное наследие, но при этом следует своим национальным традициям. Современность этих работ проявляется не в склонности уходить от прошлого в новое, ломая рамки, прибегая к абстракции, а в поиске новых способов, как это прошлое, традиции и народные сюжеты лучше передать.
Отсюда возникает работа с фактурой и цветом, использование разных материалов (и ручек, и красок, даже настоящего зерна) и разных техник. Удивительно, что золото, являющееся главным драгоценным металлом здесь, появляется и в красках. Воздушность и образность тоже используются, но только чтобы лучше передать этот таинственный национальный дух, еле уловимый, который легко сравнить с аурой космоса.
Якутия – удивительное место, где история не является чем-то угнетающим, что ставит в рамки и от чего пытаются убежать. Наоборот, она становится источником сюжетов для современного искусстава. Древние ископаемые, залегающие в недрах якутских земель, дают материалы для создания новых современных украшений, а верность традициям толкает на поиск новых современных художественных методов. Эти выставки стоит посетить, они поражают и заставляют задуматься действительно о многом. Работают они недолго – всего до 2 сентября, стоит поторопиться.
Алиса Ткаченко