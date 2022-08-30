Сокровища Якутии приехали во Владивосток

Якутия – удивительное место, где история не является чем-то угнетающим, что ставит в рамки и от чего пытаются убежать. Наоборот, она становится источником сюжетов для современного искусстава. Древние ископаемые, залегающие в недрах якутских земель, дают материалы для создания новых современных украшений, а верность традициям толкает на поиск новых современных художественных методов. Эти выставки стоит посетить, они поражают и заставляют задуматься действительно о многом. Работают они недолго – всего до 2 сентября, стоит поторопиться.