«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности

«Сейчас мы диверсифицируем наши возможности по формированию экспортно-импортного центра. Мы знаем, насколько важно обеспечить рост грузооборота по вывозу контейнеров, приходящих в Приморский край морем. Клиенты, хорошо знающие наши логистические возможности, обратились с запросом на контейнерные перевозки. Мы тщательно подготовились к развитию этого крайне востребованного направления. Специально для работы с контейнерами была создана соответствующая инфраструктура, закуплена новая техника, что позволило запустить новые технологические процессы. В ближайшей перспективе мы планируем запускать по одному контейнерному поезду в день», — сообщил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.