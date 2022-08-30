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«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности

Сегодня, 12:15
Фото: АО "Терминал Астафьева"
АО «Терминал Астафьева» развивает новое направление контейнерных перевозок. Первый контейнерный поезд отправлен совместно с ПАО «Трансконтейнер», входящим в ГК «Дело».

Как сообщили в предприятии, в первом составе со станции Находка в Москву ушло 54 контейнера импортного груза.

«Сейчас мы диверсифицируем наши возможности по формированию экспортно-импортного центра. Мы знаем, насколько важно обеспечить рост грузооборота по вывозу контейнеров, приходящих в Приморский край морем. Клиенты, хорошо знающие наши логистические возможности, обратились с запросом на контейнерные перевозки. Мы тщательно подготовились к развитию этого крайне востребованного направления. Специально для работы с контейнерами была создана соответствующая инфраструктура, закуплена новая техника, что позволило запустить новые технологические процессы. В ближайшей перспективе мы планируем запускать по одному контейнерному поезду в день», — сообщил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.

В «Терминале Астафьева» отметили насколько важно в настоящее время создание дополнительных возможностей по расширению транспортного коридора из Азии в европейскую часть России. Также новое направление работы — это дополнительные рабочие места для жителей Находки и налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

#Общество#Рынки#Приморский край
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