Впервые во Владивостоке с перевозчиками заключают контракты на 3 года

Автобусы будут ходить по 93 маршрутам. При этом введены четыре новых: № 25 «Фуникулер – Емар» (сезонный, будет работать два месяца в году – июль и август), № 87 «Семёновская – Мыс Чумака», № 99 «Снеговая Падь – 1 Речка – Площадь Борцов Революции» и № 78 «Семёновская – Волховская». В ответ на просьбы горожан изменена схема маршрута № 82 в районе кольца на улице Бородинской: после кольца автобусы будут идти по Снеговой Пади.
Предложенные маршруты были разбиты на 21 лот на общую сумму более 2 миллиардов рублей, предусмотренных в городском бюджете. Конкурсные процедуры на сегодня завершены по 17 лотам, по их итогам проводится заключение контрактов. По оставшимся конкурсам работа ещё идет.
Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, трёхлетние контракты позволят организовать более стабильную работу компаний-перевозчиков по обслуживанию пассажиров. К примеру, предприятия смогут закупать новые автобусы, в том числе, используя кредитование или лизинг. Уже сейчас, планируя работу на городских маршрутах, некоторые компании закупили новый транспорт.
От перевозчиков на городских маршрутах прежде всего администрация Владивостока требует соблюдать расписание движения, в том числе в вечернее время. Также важные факторы – наличие у компании необходимого количества автобусов, возраст машин не более 10 лет, обеспечение необходимого качества транспортного обслуживания, чистоты салонов и т. д.
Автобусы обязательно должны быть оборудованы терминалами для безналичной оплаты проезда, видеорегистраторами – как снаружи, так и внутри салона, системой ГЛОНАСС, системой информирования пассажиров об остановках по ходу следования автобуса по маршруту. Время стоянки на промежуточных остановках не должно превышать 90 секунд.
После заключения контрактов специалисты управления транспорта совместно с ГИБДД проведут проверку наличия необходимого количества транспортных средств, их технического состояния. По условиям контрактов, начало перевозок – с 1 сентября.
По материалам пресс-службы администрации Владивостока
Фото: пресс-служба администрации Владивостока