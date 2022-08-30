Впервые во Владивостоке с перевозчиками заключают контракты на 3 года

Автобусы будут ходить по 93 маршрутам. При этом введены четыре новых: № 25 «Фуникулер – Емар» (сезонный, будет работать два месяца в году – июль и август), № 87 «Семёновская – Мыс Чумака», № 99 «Снеговая Падь – 1 Речка – Площадь Борцов Революции» и № 78 «Семёновская – Волховская». В ответ на просьбы горожан изменена схема маршрута № 82 в районе кольца на улице Бородинской: после кольца автобусы будут идти по Снеговой Пади.