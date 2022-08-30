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Зачем берегу маяк, даст ответ музей

Сегодня, 14:47
Фото: "Золотой Рог"
Владивосток – город морской, а маяки – это его неотъемлемая часть, это сущность и примета города у моря, это тайна и экзотика…

Достаточно просто вспомнить, какой восторг вызывает и у жителей столицы ДФО, и у гостей города маяк, например, на Токарёвской кошке! Сколько фотографий и селфи с ним сделано – не сосчитать!

Но ведь маяк – это не только овеянное легендами, красивое архитектурное сооружение, маяк – это уникальный инженерный объект.

Подробнее узнать о маяках приглашаются на экскурсионную программу все желающие.

Как уточнили в Музее города, разговор пойдёт на самые разные темы.

Кто первым встречает моряков у родных берегов? Конечно, знакомый маяк. Школьники выяснят, как раньше жили владивостокские моряки и их семьи, а также узнают всё о самых знаменитых маяках Приморья. Участники разберутся, как маяки устроены снаружи и изнутри, как они выдерживают крутые волны и почему их делают полосатыми. Где живёт смотритель маяка, какие легенды он может поведать о месте своей работы, и зачем сегодня нужны маяки, если уже давно можно ориентироваться в море по спутникам, – ответы на все эти вопросы даст ведущий познавательной программы.

Завершится занятие созданием своего острова и принятием решения, где на нём лучше всего разместить маяк и какие у него могут быть особенности.

Любовь Берчанская

#Культура#Приморский край
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