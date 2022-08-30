Зачем берегу маяк, даст ответ музей

Кто первым встречает моряков у родных берегов? Конечно, знакомый маяк. Школьники выяснят, как раньше жили владивостокские моряки и их семьи, а также узнают всё о самых знаменитых маяках Приморья. Участники разберутся, как маяки устроены снаружи и изнутри, как они выдерживают крутые волны и почему их делают полосатыми. Где живёт смотритель маяка, какие легенды он может поведать о месте своей работы, и зачем сегодня нужны маяки, если уже давно можно ориентироваться в море по спутникам, – ответы на все эти вопросы даст ведущий познавательной программы.