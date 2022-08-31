«Быстрее, выше, сильнее!» — «Аврора» подарила жителям Дуная новую спортплощадку

Многофункциональная тренировочная площадка, оснащённая всем необходимым для занятий спортом на свежем воздухе, разместилась на территории школы. Профинансировала закупку и установку комплекса компания «Морской порт «Аврора».

Теперь жители посёлка Дунай могут с комфортом заниматься спортом — на территории школы № 253 открылся современный спортивный комплекс под открытым небом. Такой подарок школьникам и приверженцам здорового образа жизни сделала компания «Морской порт «Аврора», реализующая на территории инвестиционный проект по строительству порта. Предприятие полностью оплатило закупку и установку всего оборудования, а также благоустройство территории площадки.

Многофункциональный комплекс оснащён турниками, разноуровневыми перекладинами, тренажерами для пресса, скамьёй для наклонов и другим оборудованием. Здесь есть всё необходимое для самостоятельных тренировок по общефизической и силовой подготовке на открытом воздухе.



Чтобы новичкам было проще определиться, как использовать тренажёры и какие именно упражнения подходят для той или иной группы мышц, на площадке установлен специальный информационный стенд с инструкциями.



«Надеемся, что новый спортивный объект станет местом притяжения для многих дунайцев, кто любит спорт и здоровый образ жизни», — заявили в компании «Морской порт «Аврора».

Напомним, что Морской порт «Аврора» реализует на территории ЗАТО Фокино, в бухте Безымянной, инвестиционный проект по строительству современного порта. Его проектная мощность составит порядка 40 миллионов тонн в год. Объем инвестиций оценивается в 200 миллиардов рублей. Запуск первой очереди даст территории 450 новых рабочих мест, к выходу на полную проектную мощность их число увеличится до 1200. При строительстве порта инвестор намерен использовать современные технологии и обеспечить соблюдение всех требований промышленной и экологической безопасности.

Стоит отметить, что, ещё не приступив к строительству, инвестор уже начал реализацию социальных программ в ЗАТО Фокино. Так к первому сентября «Морской порт «Аврора» подготовил для всех первоклассников городского округа подарочные наборы канцелярии ErichKrause. Набор состоит из 43 предметов и сформирован на основе пожеланий учителей начальных классов. В комплект входят все школьные принадлежности, которые могут пригодиться первокласснику. Это комплекты ученических тетрадей в клетку и в линейку, обложки для тетрадей и дневника, простые и цветные карандаши, точилка, ножницы, шариковые ручки, клей, краски, фломастеры, пластилин, альбом для рисования, цветная бумага и картон.

Кроме того, «Морской порт «Аврора» взялся за благоустройство общественного пляжа в микрорайоне ТЭМП. Специалисты уже провели обследование дна, которое предстоит очистить от опасных объектов, в том числе затопленных судов. Эта работа начнётся после окончания летнего сезона и утверждения всей необходимой документации.