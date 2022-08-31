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Учреждена специальная медаль за развитие Дальнего Востока

Сегодня, 11:19
Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в ДФО
Президент России Владимир Путин своим Указом от 29 августа 2022 года учредил новую государственную награду – медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока».

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим Указом от 29 августа 2022 года учредил новую государственную награду – медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока».

Согласно положению, медаль станет наградой за заслуги в развитии восточных регионов страны, в том числе «в сфере государственного строительства, экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и иных сферах деятельности», - сообщает пресс-центр полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

За особые заслуги медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» могут быть награждены и граждане зарубежных стран.

Также Владимир Путин учредил юбилейную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

#Общество#Дальний Восток#Президент России
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