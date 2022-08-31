Учреждена специальная медаль за развитие Дальнего Востока

Согласно положению, медаль станет наградой за заслуги в развитии восточных регионов страны, в том числе «в сфере государственного строительства, экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и иных сферах деятельности», - сообщает пресс-центр полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.