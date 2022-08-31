Учреждена специальная медаль за развитие Дальнего Востока

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим Указом от 29 августа 2022 года учредил новую государственную награду – медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока».
Согласно положению, медаль станет наградой за заслуги в развитии восточных регионов страны, в том числе «в сфере государственного строительства, экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и иных сферах деятельности», - сообщает пресс-центр полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
За особые заслуги медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» могут быть награждены и граждане зарубежных стран.
Также Владимир Путин учредил юбилейную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.