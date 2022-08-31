Во Владивостоке полицейские приняли участие в краевом родительском собрании

Мероприятие стало важной частью программы ежегодной августовской научно-практической педагогической конференции, объединившей около трех тысяч участников - специалистов сферы образования из всех городов и районов Приморья.
В начале приветственной речи Эдуард Хавабу выразил благодарность за предоставленную возможность принять участие в значимом краевом мероприятии, на котором возможен диалог с педагогами и родителями.
1 сентября наши дети вновь начнут ходить в школу, это время наиболее значимо для них: школа всегда была одним из самых мощных ресурсов для развития личности человека.
«По сравнению с прошлым годом, в 2022 году на территории Приморья количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, уменьшилось на 11%. Вместе с тем, не может не вызывать озабоченности тот факт, что на 62% увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в сфере незаконного оборота наркотиков. Одним из методов вовлечения подростков в преступную деятельность являются предложения заработать противоправным способом, размещаемые в сети Интернет. Для того, чтобы предотвратить наступление негативных событий, родителям необходимо уделять внимание тому, чем их дети занимаются в свободное время, в том числе и в Интернете», – подчеркнул полковник полиции.
Эдуард Хавабу акцентировал внимание организации правовых, историко-патриотических мероприятий в детских садах и школах, а также профилактической работе, которую обязательно нужно проводить вместе с родителями.
«Важно своевременно предотвратить преступления в отношении несовершеннолетних или совершение противоправных деяний самими детьми и подростками. Для всех нас не должно быть чужих детей. Важная часть этой работы - оперативное реагирование на различные рода вызовы и угрозы.
Совсем недавно, на базе ДОСААФ при участии полиции, впервые в Приморье были проведены три летние смены для «трудных подростков». Теперь задача правоохранителей не допустить возвращения этих детей в среду, из которой их удалось вытащить. И эта воспитательная работа без родителей и педагогов невозможна. Только совместные усилия позволят достичь позитивных результатов», - заявил врио начальника УМВД России по Приморскому краю.
В завершении встречи Эдуард Хавабу поздравил родителей и педагогогов с предстоящим началом учебного года, отметив, что работа полицейских с детьми будет продолжена, а сотрудничество с родителями школьников по-прежнему останется одной из приоритетных задач деятельности сотрудников органов внутренних дел.