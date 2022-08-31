Во Владивостоке полицейские приняли участие в краевом родительском собрании

«По сравнению с прошлым годом, в 2022 году на территории Приморья количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, уменьшилось на 11%. Вместе с тем, не может не вызывать озабоченности тот факт, что на 62% увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в сфере незаконного оборота наркотиков. Одним из методов вовлечения подростков в преступную деятельность являются предложения заработать противоправным способом, размещаемые в сети Интернет. Для того, чтобы предотвратить наступление негативных событий, родителям необходимо уделять внимание тому, чем их дети занимаются в свободное время, в том числе и в Интернете», – подчеркнул полковник полиции.