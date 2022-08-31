Во Владивостоке южнокорейский бизнес проконсультировали о работе в условиях санкций

Инициаторами разговора вступили Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке и представительство Корейского агентства по развитию торговли и инвестиций (KOTRA). Поводом для проведения консультации стали многочисленные обращения южнокорейских организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приморского края.
Ассоциация «Международный конгресс промышленников и предпринимателей стран Азиатско-Тихоокеанского региона» (МКПП в АТР) и Приморская краевая общественная организация «Общество дружбы с Кореей» пригласили выступить перед южнокорейскими предпринимателями представителей Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – Росреестра.
Руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгений Русецкий и его заместитель Наталья Сопова рассказали об особенностях оборота в Российской Федерации недвижимого имущества с участием иностранного элемента. Представителям южнокорейских компаний разъяснили детали Земельного кодекса Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 09.01.2011 №26 «Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками», Федерального закона от 08.11.2007 №261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФС «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 №81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Представители Росреестра также пояснили особенности осуществления действий с недвижимым имуществом как для физических, так и для юридических лиц из недружественных России стран.
Южнокорейскую сторону представляли руководители и сотрудники 19 компаний, основными сферами деятельности которых являются судостроение, тяжёлая промышленность, финансы, логистика, инженерия, земельно-имущественные отношения. Вместе с бизнесом на встрече также присутствовали представители региональных администраций Республики Корея и отделения агентства по развитию торговли и инвестиций KOTRA во Владивостоке.
На встрече отмечены две главные особенности взаимоотношений в современных условиях: защита отечественной экономики от действий стран, принявших санкции в отношении Российской Федерации, а также привлечение иностранных инвестиций для развития Приморского края.
Российская сторона также пояснила предпринимателям Южной Кореи особенности открытия бизнеса в нашей стране с бухгалтерской, налоговой и трудовой стороны, вопросы юридического сопровождения их бизнеса в условиях санкций, и представила обзор юридических вопросов, поступивших в первой половине 2022 года. Кроме того, участники встречи с российской стороны высказали пожелание о скорейшем возобновлении авиасообщения между Владивостоком и городами Республики Корея после окончания пика пандемии, отмечается в сообщении управления Росреестра по Приморскому краю.