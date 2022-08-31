Во Владивостоке южнокорейский бизнес проконсультировали о работе в условиях санкций

Руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгений Русецкий и его заместитель Наталья Сопова рассказали об особенностях оборота в Российской Федерации недвижимого имущества с участием иностранного элемента. Представителям южнокорейских компаний разъяснили детали Земельного кодекса Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 09.01.2011 №26 «Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками», Федерального закона от 08.11.2007 №261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФС «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 №81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Представители Росреестра также пояснили особенности осуществления действий с недвижимым имуществом как для физических, так и для юридических лиц из недружественных России стран.