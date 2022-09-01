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Первое контейнерное судно было обработано АО "Терминал Астафьева"

Сегодня, 11:27
Фото: АО "Терминал Астафьева"
У причала «Терминала Астафьева» встало под разгрузку первое судно с контейнерами. На предприятии открыта постоянная зона таможенного контроля, что позволяет принимать и обрабатывать иностранные грузы.

Это является частью стратегии дальнейшего развития контейнерного направления работы предприятия.

Как сообщили в предприятии, запуск в работу ПЗТК даст возможность принимать суда с иностранным грузом для таможенного оформления и отправки контейнеров на склад временного хранения на второй производственной площадке предприятия.


«Организация на территории порта ПЗТК значительно ускорит выгрузку и отправку контейнеров получателям без снижения эффективности таможенного контроля. Мы знаем о существующем остром дефиците портовых площадок для выгрузки грузов, пришедших в Россию морем. Поэтому активно развиваем контейнерное направление, остро востребованное в настоящее время. Диверсификация наших производственных процессов также направлена и на дальнейшее устойчивое развитие предприятия», — отметил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.
 
Напомним, АО «Терминал Астафьева» активно развивает направление контейнерных перевозок. Накануне был отправлен первый контейнерный поезд со станции Находка в Москву. Специально для работы с контейнерами была создана соответствующая инфраструктура, закуплена новая техника, что позволило запустить новые технологические процессы. В ближайшей перспективе предприятие планирует запускать по одному контейнерному поезду в день. Что крайне важно в настоящее время создание дополнительных возможностей по расширению транспортного коридора из Азии в европейскую часть России.

#Общество#Бизнес#Приморский край
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