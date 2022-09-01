Валерий Лимаренко: В Сахалинской область отремонтируют свыше 1,2 тысячи дворов

По словам Валерия Игоревича, данный формат работы был запущен год назад, однако в 2022 году удалось выйти на более высокий уровень. К выполнению общественных задач в оперативном режиме подключились десятки тысяч людей со всего региона. От себя лично губернатор Сахалинской области благодарит неравнодушных граждан за их труд и вклад в общее дело благоустройства региона.