Валерий Лимаренко: В Сахалинской область отремонтируют свыше 1,2 тысячи дворов

Глава региона Валерий Лимаренко в беседе с изданием Sakh.online рассказал, как волонтерская деятельность помогла властям наладить партнерскую работу.
По словам Лимаренко, ключевая роль во взаимодействии с гражданами сейчас лежит на плечах волонтеров. Они смогли организовать масштабную деятельность. Как сообщает sakh.online, за три летних месяца 2022 года тысяча волонтеров нанесли визиты почти 220,5 тысячи сахалинцев.
В течение шести месяцев региональные, городские и муниципальные отделения «Единой России», депутаты и волонтеры партии искали контакт с местным населением, стремясь определить их наиболее актуальные пожелания и нужды. Такая информация послужила основой для составления народной программы развития Сахалинской области на пять лет.
Проект «Забота. Защита. Уважение» с момента его появления предполагал повышенное внимание со стороны властей и направление ресурсов на решение проблем в тех сферах, которые, по словам местного населения, являются самыми актуальными. В первую очередь это здравоохранение, социальная защита, газификация, расселение аварийного жилья.
Валерий Игоревич подчеркивает, что в сфере медицины властям предстоит еще многое реализовать, но к настоящему моменту удалось сократить до минимума время ожидания оказания помощи как для приема у врача-терапевта, так и у специалистов другого профиля. Помимо этого, губернатор сообщает о восстановлении работы санитарной авиации на островах.
Почти 50% социальных услуг теперь оказываются в проактивном режиме, так что у сахалинцев и курильчан уже нет нужды составлять заявления и собирать массу справок и прочих документов — такой работой занимаются госслужащие в рамках работы одного окна.
Кроме того, для сельхозпроизводителей были введены специальные субсидии, что в конечном счете привело к падению цен на многие местные продукты. На поддержку фермеров за три года направили 7,7 миллиарда рублей.
Примечательно, что самый значительный рывок область смогла совершить в сфере газификации. В течение последних лет ее уровень увеличился втрое и уже преодолел отметку в 50%. К концу 2025 года регион намерен отработать каждую заявку по газификации жилых домостроений.
Начиная с прошлого года власти Сахалинской области при участии местного населения и волонтеров ЕР занимаются ремонтом дворов. Общественные деятели формируют список подлежащих устранению дефектов, а местные минЖКХ и минстрой проводят ямочный и капитальный ремонт. До конца 2022 года планируется отремонтировать более 1200 дворов.
По словам Валерия Игоревича, данный формат работы был запущен год назад, однако в 2022 году удалось выйти на более высокий уровень. К выполнению общественных задач в оперативном режиме подключились десятки тысяч людей со всего региона. От себя лично губернатор Сахалинской области благодарит неравнодушных граждан за их труд и вклад в общее дело благоустройства региона.