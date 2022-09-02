1 600 юных жителей Артёма пошли 1 сентября в первый класс

1 сентября 2022 года в Артёме в школу пошли 14 627 учеников. Из них 1 609 – впервые. Средняя школа №31 приняла 73 первоклассника. Поздравить их с началом нового этапа в жизни приехал глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон.
Тридцать первая школа в Артёме в этом году отмечает своё 70-летие – здание начальной школы построили в 1952 году, затем через 14 лет к нему сделали пристройку, а в 1982 году – ещё одну. Солидный возраст сказывался на состоянии – в прошлом году в школе начали ремонт старейшего корпуса, в 2022 работы продолжили.
Первого сентября школа встретила учеников отреставрированным фасадом, запахом свежекрашенных полов и отремонтированным спортивным залом.
«Спортзал у нас теперь просто обалденный», – поделился с корреспондентом «Восток-Медиа» десятиклассник Сергей. С ним согласен его товарищ Андрей – ребята увлекаются волейболом, потому оценивают качество выполненного ремонта со знанием дела.
Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон, обращаясь к ученикам 31 школы, их учителям и родителям ребят, отметил, что кроме обновлённого спортзала образовательное учреждение в этом году получит отремонтированную кровлю. А всего в муниципалитете ко Дню знаний привели в порядок девять школ – таким количеством отремонтированных школ в Приморье больше никто похвалиться не может.
«Курс на обновление учреждений образования мы продолжим и сделаем всё необходимое, чтобы артёмовские дети учились в уютных классах с современным оснащением, чтобы процесс обучения был эффективным и обеспечил каждому школьнику прочные знания», – заверил собравшихся на праздничную линейку во дворе школы Вячеслав Квон.
Символично, что артёмовская средняя школа №31 расположена на Донбасской улице. С утра первого сентября она украсилась воздушными шарами, цветами (целыми букетами), белыми фартуками, бантами и рубашками – это на праздник начала нового учебного года спешили юные артёмовцы. Преобразившаяся шахтёрская улица на самом востоке нашей страны невольно убеждала, что светлый праздник непременно придёт и на запад, где сегодня Россия ведёт борьбу за свободу Донбасса.
Как отметила представитель Совета ветеранов шахты «Амурская», в 31-й средней школе воспитывают настоящих патриотов, ребята активно участвуют в волонтёрской работе и помогают старшему поколению и в быту, и в передаче опыта молодёжи.
Поздравляя всех земляков – и самых юных, и самых взрослых с Днём знаний, глава Артёма Вячеслав Квон пожелал, чтобы 1 сентября стало для школьников и всей учащейся молодёжи успешным стартом в будущее.
«Будьте трудолюбивы и верьте в себя! Ведь с этого начинаются все жизненные достижения!. Учитесь прилежно, мы смотрим на вас с надеждой», – обратился к ребятам Вячеслав Квон.
Особо он отметил первоклассников, для которых этот день станет особенно памятным, ведь они теперь школьники.
«Вам предстоит узнать много нового, приобрести себе друзей, стать взрослыми и достойными гражданами нашей страны!» – заметил Вячеслав Квон.
Напомним, в этом учебном году в школах Артёмовского городского округа за парты сядут больше 14 с половиной тысяч ребят, в том числе 1 609 первоклассников.