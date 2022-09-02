1 600 юных жителей Артёма пошли 1 сентября в первый класс

Тридцать первая школа в Артёме в этом году отмечает своё 70-летие – здание начальной школы построили в 1952 году, затем через 14 лет к нему сделали пристройку, а в 1982 году – ещё одну. Солидный возраст сказывался на состоянии – в прошлом году в школе начали ремонт старейшего корпуса, в 2022 работы продолжили.