Главпотребконтроль «разберётся» в ситуации с продукцией «Арсеньевского молкомбината»

Если в начале текущей недели блогеры края начали публиковать посты, разоблачающие недобросовестного, по нашему мнению, производителя — ООО «Арсеньевский молочный комбинат», то сейчас инцидентом с фальсификатом заинтересовались в Приморской общественной организации по защите прав потребителей «Главпотребконтроль».
Жители региона, как следует из интервью с ними, постепенно начали отказываться от продукции ООО «АМК», в частности мороженого «пломбир», которое изготавливается по ГОСТу, но в составе по каким-то причинам присутствовали следы растительных жиров. Акты лабораторных исследований есть в распоряжении редакции «Восток-Медиа».
Увы, Роспотребнадзор не заинтересовался фальсификатом и не стал разбираться с производителем, хотя первое исследование было сделано именно в его подведомственной лаборатории. Тем не менее, в ведомстве сообщили, что название «пломбир» производитель мороженого может использовать только в отношении молочного продукта, в составе которого нет растительных жиров. А, судя по проведенным лабораторным экспертизам, исследованный пломбир от ООО «Арсеньевский молочный комбинат» таковым не является.
Зато общественная организация пообещала изучить все предоставленные документы и разобраться в том, почему местный производитель вводит в заблуждение своих потребителей и продолжает выпускать «пломбир» не по ГОСТу.
«Удивлены, что Роспотребнадзор не стал этим заниматься, потому что, по большому счету, это его функция как государственного органа, следящего за санитарным благополучием и соблюдением норм, ГОСТов. Интересно посмотреть документы и подумать вместе, что мы можем сделать», — заявил собеседник в Приморской общественной организации по защите прав потребителей «Главпотребконтроль».
Напомним, что пломбир от ООО «АМК», который по заявлению производителя изготавливается по ГОСТу, далеко не всегда соответствует стандарту. Это доказывает протокол исследования, которое было проведено в начале августа и испытательной лабораторией ФГБУ «Хабаровский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» от 02.08.2022 № 3911. В образцах мороженого «пломбир» от ООО «Арсеньевский молочный комбинат» был обнаружен бета—ситостерин (растительный жир). Специалисты указали, что в продукции, изученной в соответствии с ГОСТ 33490-2015, не допускается наличие в жировой фазе продукта растительных масел и жиров на растительной основе.
Ранее фальсифицирование продукции доказали специалисты Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края», который провел исследование мороженого «пломбир» производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат» в килограммовых упаковках. Лабораторная экспертиза, проведенная в июне, выявила в ГОСТовском продукте следы растительных масел.