Главпотребконтроль «разберётся» в ситуации с продукцией «Арсеньевского молкомбината»

Напомним, что пломбир от ООО «АМК», который по заявлению производителя изготавливается по ГОСТу, далеко не всегда соответствует стандарту. Это доказывает протокол исследования, которое было проведено в начале августа и испытательной лабораторией ФГБУ «Хабаровский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» от 02.08.2022 № 3911. В образцах мороженого «пломбир» от ООО «Арсеньевский молочный комбинат» был обнаружен бета—ситостерин (растительный жир). Специалисты указали, что в продукции, изученной в соответствии с ГОСТ 33490-2015, не допускается наличие в жировой фазе продукта растительных масел и жиров на растительной основе.