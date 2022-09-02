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Коренные народы Приморья могут стать звёздами нового тревел-шоу

Сегодня, 17:17
Фото: rutube.ru
Приморье может стать площадкой для съёмок одной из серий нового тревел-шоу «Национальность.ru», которое рассказывает о людях разных народностей, проживающих на территории России.

Шоу «Национальность.ru», по словам председателя Союза коренных малочисленных народов Приморского края Валентина Андрейцева, сшивает огромное количество традиций, языков и культур народов России в одно историческое полотно, что помогает понять значение термина «многонациональность».

«Наша организация объединяет тринадцать общин. Самая многочисленная группа — удэгейцы, наиболее малочисленная — тазы, всего 274 представителя. Ведущие проекта смогут показать проходящие в крае тематические фестивали в поддержку коренных народов, выставки-ярмарки ремёсел, коллекции с артефактами в Музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Зрители узнают о наших удивительных этно-маршрутах, национальных парках «Бикин» и «Удэгейская легенда», — рассказал Валентин Андрейцев.

В этом году Приморье вместе со всей страной празднует по указу президента России 150-летие со дня рождения легендарного исследователя-этнографа Дальнего Востока Владимира Арсеньева. К его юбилею в крае подготовили разнообразные события — издание обновленного собрания сочинений путешественника, уроки краеведения для школьников, фестивали и лектории, кинопоказы, творческие встречи и многое другое.

Организаторы нового тревел-шоу уверены, что выпуски программы «Национальность.ru» помогут зрителям составить собственный путеводитель и выбрать место для поездки в отпуск. Архив шоу постоянно пополняется, всего планируется выпустить несколько сотен серий. В сети уже опубликованы программы о кабардинцах, карачаевцах, чувашах, осетинах, марийцах и других народах.

Ведущими тревел-шоу стали известные блогеры: Иван Чуйков, Екатерина Мускатина и Александр Соколов. Следить за выпусками можно на канале проекта https://rutube.ru/channel/25309004/, или подписаться на соцсети «Вконтакте»  https://vk.com/nationalityru и «Одноклассники» https://ok.ru/group/61675090804821

#Общество#Приморский край#Путешествие
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