Коренные народы Приморья могут стать звёздами нового тревел-шоу

В этом году Приморье вместе со всей страной празднует по указу президента России 150-летие со дня рождения легендарного исследователя-этнографа Дальнего Востока Владимира Арсеньева. К его юбилею в крае подготовили разнообразные события — издание обновленного собрания сочинений путешественника, уроки краеведения для школьников, фестивали и лектории, кинопоказы, творческие встречи и многое другое.