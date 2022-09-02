Остался один день: скоро решающий матч «Динамо-Кубка Приморского края»

Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края впервые в истории финалисты разыграют денежный приз - 450 тысяч рублей.



Матч пройдет на стадионе «Динамо» во Владивостоке в 20 часов. Вход на южную трибуну – свободный!



Все свои матчи на пути к финалу находкинский «Океан» крупно выиграл: 5:1 у «Динамо» в 1/8 финала, 9:1 у «Региона-25» в четвертьфинале, сенсационно 4:1 у «Анри» в полуфинале.



«Дальнереченск» свой путь в финал начал с трудной победы над КСШОР 2:1, после чего уверенно переиграл «Авангард» в четвертьфинале и неожиданно крупно победил «ОФК Уссури» со счетом 6:2 в полуфинале.



Выход в финал для «Океана» стал третьим подряд, два предыдущих раза команда побеждала. А всего находкинский клуб выигрывал кубок Приморского края пять раз. «Дальнереченск» воссоздан только в этом году и уже стал лидером на футбольной карте края – команда с опытными игроками уверенно вышла в решающую часть чемпионата и в финал кубка. Также этот матч можно назвать противостояние «юга и севера» Приморского края: Находки против Дальнереченска!



Отметим, что решающие матчи «Динамо-Кубка» проходят на лучших стадионах Приморского края. Полуфиналы прошли на реконструированном силами АО «Терминал Астафьева» нижнем поле стадиона «Водник» в Находке, где болельщики увидели два ярких поединка. Финал готов встретить реконструированный стадион «Динамо» во Владивостоке.



Приглашаем болельщиков на трибуны, чтобы вместе наблюдать за финальным матчем в борьбе за старейший трофей Приморского края и крупный денежный приз!