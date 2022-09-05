На ВЭФ-2022 заключили соглашение о строительстве в ЕАО логистического терминала

Напомним, что предприятие «Нижнеленинский транспортно-логистический терминал» уже проводит работы в регионе и осуществляет грузоперевозки в направлении Нижнеленинское – Тунцзян. ООО владеет собственным речфлотом. Глава общества Аркадий Сарайков подчеркнул перспективность и востребованность данного направления работы для населения ЕАО и всего дальневосточного региона. Он рассказал о фермерах из России, которые отправляют в Китай сою. В РФ, в свою очередь, импортируют из Китая фруктовую и овощную продукцию, а также запчасти для производимой в КНР техники. Сарайков отметил, что при отмене в РФ и КНР антиковидных ограничений появится перспектива открытия пассажирских перевозок.