На ВЭФ-2022 заключили соглашение о строительстве в ЕАО логистического терминала

Сооружение будет располагаться на предмостовой территории трансграничного перехода Нижнеленинское – Тунцзян.
Как сообщают eaomedia.ru, решение о возможности выделения земли для строительства объекта примет правительство ЕАО.
Напомним, что предприятие «Нижнеленинский транспортно-логистический терминал» уже проводит работы в регионе и осуществляет грузоперевозки в направлении Нижнеленинское – Тунцзян. ООО владеет собственным речфлотом. Глава общества Аркадий Сарайков подчеркнул перспективность и востребованность данного направления работы для населения ЕАО и всего дальневосточного региона. Он рассказал о фермерах из России, которые отправляют в Китай сою. В РФ, в свою очередь, импортируют из Китая фруктовую и овощную продукцию, а также запчасти для производимой в КНР техники. Сарайков отметил, что при отмене в РФ и КНР антиковидных ограничений появится перспектива открытия пассажирских перевозок.
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев указал, что на предмостовой территории нужны логистические терминалы. Он обратил на это внимание еще в тот период, когда запускали мостовой переход.
Такие терминалы можно размещать при создании транспортного коридора.
«Есть поручение правительства создать погранпереход для всей номенклатуры, мы будем следить, чтобы так и было», – подытожил Трутнев.
Напомним, что 5-8 сентября в приморской столице проходит ВЭФ-2022. Делегацией региона руководит глава ЕАО Ростислав Гольдштейн. В рамках форума запланировано подписание одиннадцати соглашений. Также делегаты ЕАО будут участвовать в сессиях и дискуссиях площадок и проведут несколько деловых встреч.