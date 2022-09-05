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На ВЭФ-2022 заключили соглашение о строительстве в ЕАО логистического терминала

Сегодня, 20:59
Фото: pxhere.com
Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн и руководитель ООО «Нижнеленинский транспортно-логистический терминал» Аркадий Сарайков на площадке ВЭФ-2022 заключили соглашение о строительстве нового логистического терминала.

Сооружение будет располагаться на предмостовой территории трансграничного перехода Нижнеленинское – Тунцзян.

Как сообщают eaomedia.ru, решение о возможности выделения земли для строительства объекта примет правительство ЕАО.

Напомним, что предприятие «Нижнеленинский транспортно-логистический терминал» уже проводит работы в регионе и осуществляет грузоперевозки в направлении Нижнеленинское – Тунцзян. ООО владеет собственным речфлотом. Глава общества Аркадий Сарайков подчеркнул перспективность и востребованность данного направления работы для населения ЕАО и всего дальневосточного региона. Он рассказал о фермерах из России, которые отправляют в Китай сою. В РФ, в свою очередь, импортируют из Китая фруктовую и овощную продукцию, а также запчасти для производимой в КНР техники. Сарайков отметил, что при отмене в РФ и КНР антиковидных ограничений появится перспектива открытия пассажирских перевозок.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев указал, что на предмостовой территории нужны логистические терминалы. Он обратил на это внимание еще в тот период, когда запускали мостовой переход.

Такие терминалы можно размещать при создании транспортного коридора. 

«Есть поручение правительства создать погранпереход для всей номенклатуры, мы будем следить, чтобы так и было», – подытожил Трутнев.

Напомним, что 5-8 сентября в приморской столице проходит ВЭФ-2022. Делегацией региона руководит глава ЕАО Ростислав Гольдштейн. В рамках форума запланировано подписание одиннадцати соглашений. Также делегаты ЕАО будут участвовать в сессиях и дискуссиях площадок и проведут несколько деловых встреч.

 

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