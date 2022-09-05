Опережающие своё время технологии предлагает Группа компаний «БлэкХос»

Группа компаний «БлэкХос» более 10 лет является лидером по поставкам оборудования и материалов для производства стеклопакетов, пластиковых и алюминиевых окон, металлочерепицы, профнастила и нетрадиционных источников энергии. Предприятие владеет полным циклом производства пластиковых и алюминиевых окон. Являясь официальным членом ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, компания «БлэкХос» имеет преимущественные возможности, связанные с политикой ценообразования, которая сказывается на конкурентоспособности предприятия.