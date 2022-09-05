Опережающие своё время технологии предлагает Группа компаний «БлэкХос»

Традиция проведения этого форума была заложена в 2015 году Указом Президента России Владимира Владимировича Путина в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Группа компаний «БлэкХос» и ООО «Дмитровский Металлургический Комбинат» поддерживают приоритетную поддержку социально-экономического развития Дальнего Востока и готовы взять на себя обязательства по поставке оборудования, выполнению работ и оказанию услуг для государственных нужд.
Группа компаний «БлэкХос» более 10 лет является лидером по поставкам оборудования и материалов для производства стеклопакетов, пластиковых и алюминиевых окон, металлочерепицы, профнастила и нетрадиционных источников энергии. Предприятие владеет полным циклом производства пластиковых и алюминиевых окон. Являясь официальным членом ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, компания «БлэкХос» имеет преимущественные возможности, связанные с политикой ценообразования, которая сказывается на конкурентоспособности предприятия.
Компания располагает собственным высокотехнологичным комплексом «Универсальная строительная машина» для производства и монтажа стальных зданий и сооружений со значительной экономией времени и средств на строительство, под разнообразные применения, например, казармы, склады, ангары, укрытия в период стихийных бедствий, супермаркеты и другие сооружения инфраструктуры.
Строительный комплекс представляет из себя компактный передвижной завод с микропроцессорным управлением, который можно транспортировать в любое место с помощью прицепа. Универсальная строительная машина способна производить сооружения площадью 1000 квадратных метров в сутки. Сооружения проектируются на месте под конкретные потребности заказчика.
Мы ежегодно внедряем новые уникальные технологии, зачастую опережающие своё время. Уделяем особое внимание развитию нетрадиционных источников энергии, что даёт возможность сохранить планету для будущих поколений и избежать кризиса, связанного с исчерпанием невозобновляемых ресурсов. В качестве альтернативных источников энергии предлагаем поставку оборудования для производства солнечных батарей, ветряных электростанций, солнечных водонагревателей, ветрогенераторов и автономных фонарей уличного освещения.
Желаю вам успешной, плодотворной работы. Уверен, форум даст старт новым интересным проектам.
Владимир Соколов,
председатель правления промышленного холдинга АО «БлэкХос», генеральный директор ООО «Дмитровский Металлургический Комбинат»
Контакты: +7 499 502 88 47; 7 916 44 44 088; www.bhorse.ru; [email protected]