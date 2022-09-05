Петропавловск-Камчатский – город, в котором хочется жить

«Таким образом, к 2030 г вклад креативных отраслей в повышение производительности труда может составить не менее 25%, а вклад креативных отраслей в обеспечение занятости не менее 17% от общего количества созданных рабочих мест до 2030 года. Реализация поставленных экономических задач позволит достичь значительного прироста в ключевых показателях эффективности. Мы рассчитываем, что к 2030 году турпоток будет увеличен в три раза – до 750 тысяч туристов в год, продолжительность жизни возрастёт почти на 10% – до 74 лет, рост валового городского продукта к базовому 2020 году составит 41,5% », – подчеркнул Владимир Солодов.