Петропавловск-Камчатский – город, в котором хочется жить

Промежуточный отбор мастер-планов проходил в конце июля на площадке ВЭБ.РФ под председательством заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и помощника Президента РФ Максима Орешкина. По итогам принято решение, что мастер-план Петропавловска-Камчатского будет представлен Президенту РФ в рамках ВЭФ-2022.
«Важно то, что у тех, кто работает над мастер-планом, есть понимание и они видят, в каком состоянии находится город сейчас, и что нужно сделать, чтобы он стал лучше», – сказал Максим Орешкин в ходе визита на Камчатку.
Разработка мастер-плана столицы Камчатки базируется на мнении жителей региона – на первоначальной стадии разработки были проведены десятки стратегических сессий, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Первое, что мы сделали на самом старте – спросили жителей, что они ждут от города, каким бы они хотели видеть Петропавловск-Камчатский. И именно на этом мы базировали всю дальнейшую проработку. Было проведено более 20 стратегических сессий, 1000 человек приняли участие», – сказал глава региона.
По результатам выяснилось, что предпринимателей Петропавловска-Камчатского сегодня в большей степени интересует повышение удобства ведения бизнеса в городе, в частности – наличие вакантных арендных площадей или современных бизнес-центров.
По мнению горожан, одной из ключевых задач развития города сегодня является формирование привлекательной городской среды: обновление ветхого жилого фонда, развитие пешеходной инфраструктуры в центре города, создание новых точек для занятий спортом и отдыха с детьми. Вопросы сохранения природы, такие как развитие благоустроенных зелёных зон в черте города или очистка водоёмов, также остаются среди наиболее актуальных.
«Отвечая на вопрос, чего не хватает в Петропавловске-Камчатском, я часто говорю себе, что не хватает именно согласованной, понятной и реализуемой на практике стратегии долгосрочного видения развития города», – подчеркнул губернатор Камчатского края.
По словам Владимира Солодова, Петропавловск-Камчатский должен стать современным городом, окружённым уникальной природой. Столица Камчатки уникальна не только своим географическим положением, но и хронометрическим. Он расположен в одном из самых «ранних» часовых поясов России и мира и фактически первым начинает каждый новый день – открывает новые горизонты, даёт возможности за них заглянуть, обновиться, зарядиться стремлением к новым целям.
Под «современным городом» понимается, прежде всего, город современной экономики – креативной экономики инноваций, знаний и услуг, развитие которой должно происходить на основе того потенциала, который уже есть.
Повышение добавленной стоимости экономики будет происходить за счёт развития креативных индустрий в приоритетных отраслях. Так, например, развитие отрасли рыболовства подразумевает развитие комплекса глубокой переработки рыбной продукции. С другой стороны, это развитие современных форм торговли рыбой, в том числе, развитие бренда камчатской рыбы, организация в городе рыбной биржи, позволяющей расширить рынок сбыта.
Другими приоритетными отраслями являются туризм, судоремонт и судостроение, традиционные креативные отрасли и энергетика.
«Таким образом, к 2030 г вклад креативных отраслей в повышение производительности труда может составить не менее 25%, а вклад креативных отраслей в обеспечение занятости не менее 17% от общего количества созданных рабочих мест до 2030 года. Реализация поставленных экономических задач позволит достичь значительного прироста в ключевых показателях эффективности. Мы рассчитываем, что к 2030 году турпоток будет увеличен в три раза – до 750 тысяч туристов в год, продолжительность жизни возрастёт почти на 10% – до 74 лет, рост валового городского продукта к базовому 2020 году составит 41,5% », – подчеркнул Владимир Солодов.
Чтобы достичь поставленных целей, работа будет вестись по трём направлениям. Первое – это отражение природного ландшафта в городской среде. Главные природные достопримечательности города – сопки и океан – должны быть доступными для горожан и туристов. На сопках будут организованы смотровые площадки, пешеходная и общественная инфраструктура. Более 10 километров берега океана будет открыто для отдыха жителей в границах застроенных городских территорий. В непосредственной близости от города будет развиваться спортивная инфраструктура: трассы для беговых лыж, станции для горных лыж, рекреационные площадки на озёрах. Уникальные виды на домашние вулканы станут визитной карточкой новой жилой застройки города.
Второе – это комплексный подход к развитию территорий, который позволит создать привлекательные условия для жизни в городе как для новых специалистов, так и для нынешних жителей. Она будет разнообразной по типологии, а также будет отвечать современным стандартам качества городской среды. В городе появится свыше 442 тысяч квадратных метров новой застройки, свыше 150 гектаров территорий сложившейся застройки будет реновировано, а около 150 гектаров будут отданы под развитие современной индивидуальной жилой застройки и таунхаусов.
Третье – развитие центров городской активности. Главным ядром останется общегородской центр Петропавловска-Камчатского. Он станет как туристическим и рекреационным, так и общественно-деловым центром всей агломерации, залогом успешного преобразования в современный город. Районные центры городской жизни будут формироваться по принципу 15-минутного города – таким образом, чтобы обеспечить комфортный доступ для любых услуг повседневности для всех без исключения жителей города.
За счёт реализации всех перечисленных мероприятий по развитию экономики и городской среды к 2030 году Петропавловск-Камчатский сможет достичь самого высокого показателя по Индексу качества городской среды среди больших городов России, стать образцом современного города для Дальнего Востока.
Владимир Солодов добавил, что главная задача правительства Камчатского края – не просто создать документ пространственного и социально-экономического развития округа, а уже в этом году начать его реализацию.
«Рассчитываем, что по итогу мы получим поддержку от федеральных органов исполнительной власти, от наших институтов развития, чтобы мастер-план не остался просто красивыми картинками. Моя главная задача, чтобы он сразу пошёл в дело. Могу сказать, что первые проекты мы реализуем уже в 2022 году – здесь, в центре города. Это благоустройство Култучного озера и первые элементы благоустройства набережной. Поэтому не за горами трансформация города, и мы, определив долгосрочный план развития, начинаем по нему идти прямо сегодня», – сказал Владимир Солодов.
Добавим, 23 августа губернатор Камчатского края презентовал представителям общественных организаций, депутатскому корпусу концептуальные подходы к стратегическому мастер-плану Петропавловск-Камчатского городского округа. По итогам презентации Владимир Солодов поручил главе столицы региона Константину Брызгину детально обсудить предложенные подходы к мастер-плану с жителями города на общедоступных площадках, чтобы учесть замечания и предложения горожан в итоговой версии мастер-плана.
По материалам пресс-службы правительства Камчатского края