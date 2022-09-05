Промежуточный отбор мастер-планов дальневосточных городов для презентации на ВЭФ-2022

Мастер-план развития Хабаровска предполагает развитие городской экономики в четырёх ключевых зонах: южной и северной, в постиндустриальном городском ядре с экспансией на прилегающую территорию Хабаровского района и на о. Большой Уссурийский, который станет территорией международного сотрудничества России и Китая. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал о запланированной ревитализации центра Хабаровска, которая сделает главные городские улицы и бульвары комфортным местом для прогулок. В Хабаровске появятся новые благоустроенные жилые районы и кварталы: микрорайоны на «Ореховой сопке», «Дальневосточный квартал», микрорайон в Брянском переулке и жилой район на Связной улице. К 2026 году будет введено 1,7 млн кв. м жилья.