Промежуточный отбор мастер-планов дальневосточных городов для презентации на ВЭФ-2022

Как напомнил Юрий Трутнев, мастер-планы городов Дальнего Востока разрабатываются по итогам поручений Президента России Владимира Путина, озвученных на Восточном экономическом форуме в прошлом году.
Основные векторы развития регионов и городов определяются в диалоге с бизнес-сообществом и горожанами. Мастер-планирование в шести городах: Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Чите и Благовещенске реализуется при финансовой поддержке ВЭБ.РФ. Госкорпорация развития также планирует принять участие и в реализации мастер-планов, в том числе через финансирование инвестпроектов, направленных на повышение качества жизни людей. Мастер-планы Якутска, Улан-Удэ и Магадана разрабатываются при участии ДОМ.РФ.
О предпосылках развития городской агломерации Анадыря доложил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. Выделены три основных направления: формирование качественной инфраструктуры, «как на материке», но приспособленной к погодным условиям Чукотки, раскрытие культурного кода региона и его национальных особенностей, переосмысление подходов строительства и жизни в Арктике. Главный акцент сделан на строительстве современного вариативного и доступного жилья, развитии индивидуального домостроения. План предусматривает формирование образовательного кластера и развитие арктических компетенций народов Севера. Сделать арктический город уютнее поможет создание «тёплых» пешеходных маршрутов и формирование круглогодичных общественных пространств. Без внимания не осталось и строительство досугового-культурных центров и этнопарка. Продолжается развитие промышленного парка Анадырь, модернизация системы ЖКХ и расширение медицинского кластера.
Преимуществом Благовещенска, по
мнению губернатора Амурской области Василия Орлова, является уникальная близость регионального центра к Китаю. Между Благовещенском и Хэйхэ сформировано непрерывное трансграничное взаимодействие в торговле и логистике, туризме, образовании и культуре. В Приамурье проведён сравнительный анализ стратегий двух городов, определены сферы, в которых два города дополняют друг друга, конкурируют и могут создавать совместные проекты. Именно геополитическое положение приграничной территории, изучение запросов местных жителей и бизнеса определяют миссию развития города. К 2030 году Благовещенск должен стать экспортно-импортным хабом, центром сотрудничества российских и китайских компаний, культурного взаимодействия, туристическим и образовательным центром.
О разработке мастер-плана Владивостока доложил мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков. Глава города сообщил о перспективах вывода грузопотока с магистральных улиц на объездную трассу (проект ВКАД) и организации городской электрички с современными пересадочными узлами. По словам мэра, у владивостокцев есть запрос на благоустроенные набережные, пляжи, зелёные парки. Одним из направлений развития города станет обустройство морского фасада вдоль Амурского и Уссурийского заливов, в проливе Босфор Восточный. Работы уже ведутся на отдельных участках. Во Владивостоке может появиться центральный природный парк.
Как сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов, мастер-планом Магадана предусмотрено развитие наиболее заселённых микрорайонов, в том числе жилого района Нагаево и т. наз. третьего микрорайона. Магадан впервые на Дальнем Востоке внедряет проект реализации стандарта комплексного развития на отдельной территории – Гороховом поле. Проект предусматривает возведение более 200 тыс. кв. метров современного жилья для переселения колымчан из аварийных жилых домов, посёлков, подлежащих расселению, арендного жилья для привлекаемых специалистов и для людей, желающих улучшить свои жилищные условия. Жилая застройка будет представлена средне- и малоэтажными кварталами со всей необходимой социальной инфраструктурой. Мастер-план предполагает развитие спортивной инфраструктуры, включая завершение строительства спорткомплекса Президентский, создание лыжного стадиона им. Вяльбе. Также запланировано строительство современного пассажирского терминала аэропорта «Сокол», создание морского фасада города.
По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, Петропавловск-Камчатский должен стать современным городом, окружённым уникальной природой. В проектировании мастер-плана краевого центра разработчики отталкивались от потребностей жителей. Основной блок обновления города связан со строительством комфортного жилья и повышением качества городской жизни. Ещё одно направление – создание точек притяжения туристов. В проект мастер-плана заложено кластерное развитие города. Предполагается создание таких кластеров, как кластер гостеприимства, кластер глубокой рыбопереработки, кластер судостроения и судоремонта, логистика по Северному морскому пути, городской кампус университета с креативным кластером, развитие кластера энергетики.
По словам главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, мастер-план Улан-Удэ включает несколько направлений. В первую очередь это проекты по дальнейшей застройке города с учётом комфорта для самих горожан. Также это реконструкция центральной части города и развитие кварталов, разработка и запуск новых маршрутов общественного транспорта, благоустройство общественных территорий и зон отдыха, качественное озеленение. Кроме того, планируется развитие концепции города Улан-Удэ как основного хаба для туристов, едущих не только на Байкал, но и в азиатские страны.
Мастер-план развития Хабаровска предполагает развитие городской экономики в четырёх ключевых зонах: южной и северной, в постиндустриальном городском ядре с экспансией на прилегающую территорию Хабаровского района и на о. Большой Уссурийский, который станет территорией международного сотрудничества России и Китая. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал о запланированной ревитализации центра Хабаровска, которая сделает главные городские улицы и бульвары комфортным местом для прогулок. В Хабаровске появятся новые благоустроенные жилые районы и кварталы: микрорайоны на «Ореховой сопке», «Дальневосточный квартал», микрорайон в Брянском переулке и жилой район на Связной улице. К 2026 году будет введено 1,7 млн кв. м жилья.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов представил стратегию пространственного развития города Читы. Мастер-план краевого центра включает три направления. Первое – создание современных и комфортных жилых районов вдоль реки Читы, включая строительство «Дальневосточного квартала» в бывшей промзоне. Второе направление связано с реконструкцией аэропорта «Кадала», в которую войдут расширение взлётно-посадочной полосы и реконструкция здания аэропорта. Вблизи аэропорта будет создан мультимодальный логистический центр. Третье направление связано с масштабными преобразованиями центральной части города. Здесь будет построен университетский кампус, возведено здание Горной академии, будет сформирован медицинский кластер, появится центр культуры.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко презентовал проект по развитию Южно-Сахалинской агломерации до 2030 года. Импульс развитию агломерации даст реконструкция Корсаковского порта. В ближайшие три года в планах стоит модернизация гидросооружений порта и проведение дноуглубительных работ. В состав порта войдут два рыбоперерабатывающих завода, терминал для перевалки и хранения рефрижераторных и универсальных контейнеров, производство по выпуску маломерных судов из композитных материалов. Важная роль в развитии агломерации отведена созданию авиационного хаба с развитыми пассажирскими и грузовыми перевозками, логистического центра на перекрестке авиационных и морских транспортных путей. Одновременно с запуском инвестиционных проектов повысится и качество городской среды – за счёт комплексного развития территории.
Как сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, мастер-план Якутска предполагает проведение масштабных проектов. В частности, будет создан Арктический центр эпоса и искусств, а рядом с ним появится Парк будущих поколений. Предполагается проведение комплексной реновации районов города и строительство нового жилья. Примером масштабной реконструкции исторических районов города станет трансформация грузового терминала речного порта Якутска – проект Lena Pillars. Современный жилой район объединит бизнес, культуру и жильё на берегу реки Лены, станет речным фасадом столицы республики. В планах – развитие межвузовского кампуса Северо-Восточного федерального университета и строительство суперкампуса на севере городской агломерации.
По итогам обсуждения мастер-планов Максим Орешкин обратил внимание глав регионов на необходимость усиления экономической составляющей в мастер-планах.
Подводя итоги рассмотрения мастер-планов, Юрий Трутнев отметил важность учёта мнений жителей городов. «Необходимо понять, чего хотят люди, и сделать всё, чтобы их пожелания были реализованы», – заметил вице-премьер.
По мнению Юрия Трутнева, представленные мастер-планы являются масштабными проектами по обновлению дальневосточных городов, рассчитанными на несколько лет, поэтому важно определиться с этапами реализации предлагаемых мероприятий.
«Мастер-планы нужно разбить по годам, выделить этапы их выполнения. Также важно понять, какие ценности будут созданы в процессе реализации предлагаемого мастер-плана, какие новые возможности получат наши дальневосточные города», – подытожил Юрий Трутнев.
По материалам пресс-службы
вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО