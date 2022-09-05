В Приморье определился победитель «Динамо-Кубка»

«Динамо-Кубок», который в этом году проводится в 75-й раз, благодаря нашим партнёрам – АО «Терминал Астафьева» и правительству Приморского края получил вторую жизнь. Мы значительно увеличили количество участников – если в прошлом году команд было пять, то в этом за кубок сражаются семнадцать коллективов. То, о чём мы мечтали, как Федерация, мы получили. Футбол пошёл в массы, покорил районы, и мы надеемся, что в следующем году партнёры окажут нам поддержку и мы сможем добиться ещё большего», – сказал Сергей Вязов.