В Приморье определился победитель «Динамо-Кубка»

Финал Кубка Приморского края по футболу состоялся во Владивостоке 4 сентября. В поединке сошлись находкинский «Океан» и команда Дальнереченска.
Встреча с первых минут была накалена до предела, дальнереченцы в первой половине первого тайма атаковали соперников с яростью истребителя и забили гол в ворота находкинцев. Отличился Константин Рассохин.
Впрочем, триумф не был долгим, трибуны ещё не перестали реветь, когда «Океан» сравнял счёт – на девятнадцатой минуте, после эффектной распасовки команда из Находки закатила мяч в ворота соперника. Отличился Максим Доброштаннов.
Обе команды серьёзно поддерживались фанатами – дудки, трещотки и кричалки – обязательный арсенал футбольного фаната присутствовал в изобилии с обеих сторон. На 54 минуте матча находкинцы эффектно забили второй гол – дальний удар реализовал Александр Пучков.
До конца матча дальнереченцы отчаянно пытались сравнять счёт, борьба была настолько жёсткой, что судья «наградил» игроков несколькими жёлтыми карточками. Не обошлось и без спортивного конфликта между игроками, который, впрочем, быстро урегулировался.
Развитие массовости и вложения в инфраструктуру — такие цели стояли у «Динамо-Кубка». Поэтому решающие матчи турнира прошли на лучших стадионах Приморского края. Полуфиналы — на реконструированном силами АО «Терминал Астафьева» нижнем поле стадиона «Водник» в Находке, где болельщики увидели два ярких поединка. Финал — на реконструированном стадионе «Динамо» во Владивостоке.
«Развитие футбола — это всегда массовость. Молодые игроки должны иметь возможность вырасти из любительских команд в профессиональные и уже есть реальные примеры, когда молодые игроки выросли до футболистов профессионального «Динамо-Владивосток». «Динамо-Кубок Приморского края» – это в первую очередь большой праздник для любителей футбола, большой праздник для болельщиков, спортсменов и молодых игроков, которые видят пример для роста. Это хорошее и правильное воспитание молодого поколения», – отметил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.
Президент краевой Федерации футбола Сергей Вязов также отметил яркость сезона и подчеркнул, что в следующем году приморский футбол ждёт ещё больше интересных событий и встреч.
«Динамо-Кубок», который в этом году проводится в 75-й раз, благодаря нашим партнёрам – АО «Терминал Астафьева» и правительству Приморского края получил вторую жизнь. Мы значительно увеличили количество участников – если в прошлом году команд было пять, то в этом за кубок сражаются семнадцать коллективов. То, о чём мы мечтали, как Федерация, мы получили. Футбол пошёл в массы, покорил районы, и мы надеемся, что в следующем году партнёры окажут нам поддержку и мы сможем добиться ещё большего», – сказал Сергей Вязов.
До конца матча дальнереченцы отчаянно пытались сравнять счёт, борьба была настолько жёсткой, что судья выдал никак не меньше трёх жёлтых карточек. Не обошлось и без спортивного конфликта между игроками, который, впрочем, быстро урегулировался.
В итоге игра закончилась со счётом 1:2 в пользу находкинского «Океана». Команда получила медали, почётный «Динамо-Кубок» и сертификат на 300 000 рублей от партнёров турнира – АО «Терминал Астафьева». Серебряный призёр, «Дальнереченск», награждён денежным призом в размере ста пятидесяти тысяч рублей.