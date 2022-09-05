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В Приморье определился победитель «Динамо-Кубка»

Сегодня, 16:44
Фото: vostokmedia.com
В ожесточенном противостоянии находкинцы выиграли у «Дальнереченска». Помимо кубков и медалей финалисты разыграли денежный приз, размером 450 тысяч рублей, который предоставили партнёры спортивного общества «Динамо» – «Терминал Астафьева».

Финал Кубка Приморского края по футболу состоялся во Владивостоке 4 сентября. В поединке сошлись находкинский «Океан» и команда Дальнереченска.

Встреча с первых минут была накалена до предела, дальнереченцы в первой половине первого тайма атаковали соперников с яростью истребителя и забили гол в ворота находкинцев. Отличился Константин Рассохин.

Впрочем, триумф не был долгим, трибуны ещё не перестали реветь, когда «Океан» сравнял счёт – на девятнадцатой минуте, после эффектной распасовки команда из Находки закатила мяч в ворота соперника. Отличился Максим Доброштаннов.

Обе команды серьёзно поддерживались фанатами – дудки, трещотки и кричалки – обязательный арсенал футбольного фаната присутствовал в изобилии с обеих сторон. На 54 минуте матча находкинцы эффектно забили второй гол – дальний удар реализовал Александр Пучков.

До конца матча дальнереченцы отчаянно пытались сравнять счёт, борьба была настолько жёсткой, что судья «наградил» игроков несколькими жёлтыми карточками. Не обошлось и без спортивного конфликта между игроками, который, впрочем, быстро урегулировался.

Развитие массовости и вложения в инфраструктуру — такие цели стояли у «Динамо-Кубка». Поэтому решающие матчи турнира прошли на лучших стадионах Приморского края. Полуфиналы — на реконструированном силами АО «Терминал Астафьева» нижнем поле стадиона «Водник» в Находке, где болельщики увидели два ярких поединка. Финал — на реконструированном стадионе «Динамо» во Владивостоке.

«Развитие футбола — это всегда массовость. Молодые игроки должны иметь возможность вырасти из любительских команд в профессиональные и уже есть реальные примеры, когда молодые игроки выросли до футболистов профессионального «Динамо-Владивосток». «Динамо-Кубок Приморского края» – это в первую очередь большой праздник для любителей футбола, большой праздник для болельщиков, спортсменов и молодых игроков, которые видят пример для роста. Это хорошее и правильное воспитание молодого поколения», – отметил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.

Президент краевой Федерации футбола Сергей Вязов также отметил яркость сезона и подчеркнул, что в следующем году приморский футбол ждёт ещё больше интересных событий и встреч.

«Динамо-Кубок», который в этом году проводится в 75-й раз, благодаря нашим партнёрам  – АО «Терминал Астафьева» и правительству Приморского края получил вторую жизнь. Мы значительно увеличили количество участников – если в прошлом году команд было пять, то в этом за кубок сражаются семнадцать коллективов. То, о чём мы мечтали, как Федерация, мы получили. Футбол пошёл в массы, покорил районы, и мы надеемся, что в следующем году партнёры окажут нам поддержку и мы сможем добиться ещё большего», – сказал Сергей Вязов.

До конца матча дальнереченцы отчаянно пытались сравнять счёт, борьба была настолько жёсткой, что судья выдал никак не меньше трёх жёлтых карточек. Не обошлось и без спортивного конфликта между игроками, который, впрочем, быстро урегулировался.

В итоге игра закончилась со счётом 1:2 в пользу находкинского «Океана». Команда получила медали, почётный «Динамо-Кубок» и сертификат на 300 000 рублей от партнёров турнира – АО «Терминал Астафьева». Серебряный призёр, «Дальнереченск», награждён денежным призом в размере ста пятидесяти тысяч рублей.

#Спорт#Приморский край#Футбол
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