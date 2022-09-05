Великолепная пятёрка: крупные проекты по развитию территории Приморья на ВЭФ-2022

В рамках экспозиции зоны туризма представлены два самых масштабных туристических проекта Приморья, цель создания которых - дать возможность российским гражданам отдыхать на Дальнем Востоке на высоком качественном уровне. Это касается не только пляжного отдыха. В частности, разработана укрупненная концепция развития туристического кластера в бухте Муравьиная. Гости павильона могут увидеть проекцию всей территории будущего курорта, общая площадь которой - около 1000 гектаров. При этом будет доступна информация не только о проектах существующих инвесторов, но и о свободных участках, готовых под реализацию.