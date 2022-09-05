Великолепная пятёрка: крупные проекты по развитию территории Приморья на ВЭФ-2022

«Нам важно было создать понятную и яркую визуализацию основных крупных проектов, которые уже заинтересовали инвесторов и могут привлечь новых. Открытость наших предложений и их масштабы, уверен, будут интересны многим. Приморье всегда открыто для взаимовыгодного сотрудничества как с российскими партнёрами, так и зарубежными» - отметил Губернатор Приморья Олег Кожемяко.
В формате интерактивной презентации в павильоне Приморья представлены масштабные планы по развитию Владивостокской агломерации - проекты развития центральной части Владивостока, новые общественно-деловые центры и научно-образовательные зоны, рекреационные проекты и проекты «индустриального пояса», а также план транспортно-логистических связей между центрами агломерации.
План развития Владивостокской агломерации
Самый большой инвестиционный потенциал представлен в рамках презентации промышленного парка «Большой Камень», сформированного на территории одноименной ТОР.
«На территории промпарка создаётся кластер производства строительных материалов для всего Дальнего Востока. Инвесторам будут предложены свободные земельные участки, а также помещения в аренду. На обеспечение инфраструктурой промпарка Приморский край уже получил инфраструктурный бюджетный кредит, планируемый срок запуска - декабрь 2023 года», - рассказали в Инвестиционном агентстве Приморья.
Промышленный парк «Большой Камень»
На отдельном экране демонстрируются инвестиционные проекты острова Русский: в категориях «Наука и технологии» - 5 проектов, «Туризм и спорт» - 29, «Социальная сфера и транспорт» - 7. На интерактивной карте можно понять примерное расположение будущих объектов, объём инвестиций, технико-экономические показатели, заявленные сроки реализации и инициаторов проектов.
Проекты острова Русский
В рамках экспозиции зоны туризма представлены два самых масштабных туристических проекта Приморья, цель создания которых - дать возможность российским гражданам отдыхать на Дальнем Востоке на высоком качественном уровне. Это касается не только пляжного отдыха. В частности, разработана укрупненная концепция развития туристического кластера в бухте Муравьиная. Гости павильона могут увидеть проекцию всей территории будущего курорта, общая площадь которой - около 1000 гектаров. При этом будет доступна информация не только о проектах существующих инвесторов, но и о свободных участках, готовых под реализацию.
Туристический кластер в бухте Муравьиная
Горно-развлекательный курорт «Арсеньев» (Белая гора)
Отдельно выделенной зоной представлен горно-развлекательный курорт «Арсеньев» (Белая гора), который планируют создать на базе краевой школы олимпийского резерва.
«Со своей стороны, мы уже начинаем выделять деньги на ремонт автодороги Осиновка-Рудная Пристань, на которой расположен город Арсеньев, готовимся отметить 150-летний юбилей Владимира Арсеньева, работаем по созданию там территории, где будут развиваться не только зимние, но и летние виды отдыха, тех массовых видов активного отдыха, которые сегодня интересны жителям - велосипед, пешие прогулки. Поэтому такой проект нам нужен. Он станет якорным в развитии горнолыжного спорта и туризма». - сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Проект уровня всего Дальневосточного федерального округа, где роль концессионера выполняет команда - выходцы из компании “Роза-Хутор”. Проект предлагается реализовать с применением механизма “Дальневосточной концессии”. В последний день форума планируется подписание концессионного соглашения», - сообщил директор Инвестиционного агентства Приморья.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко:
В нашем павильоне можно будет узнать о перспективе развития транспортной и логистической систем края, о роли портов. Интерактивные панели раскроют научно-исследовательский потенциал, технологические проекты. Покажем новые образцы подводных и летательных беспилотных аппаратов, созданных нашими конструкторами.
Будут представлены два самых масштабных и ярких туристических проекта Приморья: развлекательный курорт в бухте Муравьиной и горнолыжный курорт в Арсеньеве.
Здесь же расскажем о планах по развитию Владивостокской агломерации и инвестиционных проектах острова Русский, а также о потенциале промышленного парка «Большой Камень». Интересный блок посвящён природе нашего края. И это далеко не всё.
Конечно, будет и культурная программа, выступят молодёжные группы.
В общем, приходите и знакомьтесь с новым Приморьем!
По материалам пресс-службы правительства Приморского края