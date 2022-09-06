Амбициозную задачу по созданию в Приморье города-миллионника ставят власти края

О планах создания города-миллионника рассказал ТАСС губернатор Приморского края Олег Кожемяко на полях VII Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября.
«Перед нами стоит амбициозная задача – создать в регионе первый город-миллионник. Будем расширять территорию столицы Дальнего Востока. Как известно, где дорога – там жизнь, поэтому планируем распространить Владивосток вдоль Амурского залива, через который более десяти лет назад был построен низководный мост. Он соединил краевой центр с полуостровом Де-Фриз, расположенный в Надеждинском районе», – рассказал Олег Кожемяко.
Губернатор Приморья напомнил, что в Надеждинском районе в 2015 году появилась одноименная территория опережающего социально-экономического развития. Теперь её переименуют в ТОР «Приморье» и она станет частью Большого Владивостока. Здесь намечено реализовать 22 проекта, планируемый объём инвестиций составляет более 136 миллиардов рублей. В том числе предусмотрено построить город-спутник Владивостока – этот проект реализует Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока.
«В мастер-плане обозначены все возможные связи города-спутника с остальными городами агломерации, он включён в развитие транспортной, инженерной и других инфраструктур. Кроме этого, на сам город-спутник Минвостокразвития совместно с ведущими проектными институтами разрабатывает отдельный мастер-план, который предусматривает многофункциональную комплексную застройку – возведение жилья, объектов коммерческой недвижимости, культуры. Уже проведены геологические изыскания, рассчитаны предварительные технико-экономические показатели строящегося жилья и необходимой инфраструктуры, сформировано техзадание на разработку необходимой документации, включая архитектурно-градостроительную концепцию», – отметил губернатор Приморья.
Способствовать развитию города-спутника поможет запуск в строй производственных и промышленных объектов одновременно с учреждениями образования. Это позволит обеспечить новые предприятия молодыми специалистами. Востребованным окажется строительство жилья для обучающихся кадров и сотрудников, в первую очередь, для высококвалифицированных специалистов и их семей, которых производственные предприятия станут привлекать в регион.
Напомним, VII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 5 сентября и продлится по 8 сентября, главная тема форума – «На пути к многополярному миру». Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнёр и фотохост-агентство мероприятия.