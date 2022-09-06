Что не так с «Лесом»?

Александр Огарёв переработал «Лес» основательно. И даже более чем. Он убрал некоторых персонажей, причём согласиться, например, с вычёркиванием Бодаева не так просто, ведь именно он в пьесе главный критик, высмеиватель всех поступков и действий Гурмыжской и Милонова, эдакий циник и резонер в одном флаконе. Его разящие не в бровь, а в глаз реплики легко обнажали суть героев… Но, с другой стороны, та трактовка пьесы, которой придерживался Александр Огарёв, в репликах Бодаева действительно не нуждалась. Потому что в пьесе «Лес» Гурмыжская – стареющая ханжа, самодурка, никчёмное существо. Во что через десяток-другой лет превратятся барыньки типажа Гурмыжской, в пьесе «Вишнёвый сад» показал Чехов в образе Раневской. А в спектакле «Лес» театра молодёжи мы видим совсем другой персонаж. Да и не только персонаж. Актрисы Анастасия Федосеева и Алёна Устюжина, играющие Гурмыжскую, стараются показать влюблённую женщину, позднюю страстную и оттого терпкую любовь, но уж больно смешон и противен Милонов (актёр Игорь Сушков отлично справился с ролью альфонса и выжиги), чтобы поверить в то, что такой тип может разжечь истинно сильные чувства…