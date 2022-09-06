Морской порт «Аврора» приводит в порядок бухты в Фокино и Дунае

Убрать решили берег моря в бухте Абрек. Перед тем как приступить к уборке прибрежной территории, ребята разделились на две команды и немного размялись, поиграв в подвижные игры. Дети постарались выложиться на все сто, чтобы победить соперника, набрать больше баллов, показать, что их команда сильнее. Больше всего мальчишкам и девчонкам понравилось собирать мусор на скорость. Только за 10 минут юные экологи насобирали 6 мешков бытовых отходов. Среди мусора — пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки, бумажные упаковки, пластмассовые изделия, полиэтиленовые пакеты и прочий хлам. К слову сказать, всё это осталось после активного пребывания здесь местных жителей и тех, кто приехал погостить в наших бухтах. Люди любят отдыхать, но убирать за собой не привыкли.