Морской порт «Аврора» приводит в порядок бухты в Фокино и Дунае

Акцию приурочили к Международной детско — юношеской премии «Экология — дело каждого», учрежденную Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, с целью экологического просвещения. В акции приняли участие специалисты отделения помощи, их воспитанники, а также дети сотрудников городского суда Фокино и неравнодушные родители.
Убрать решили берег моря в бухте Абрек. Перед тем как приступить к уборке прибрежной территории, ребята разделились на две команды и немного размялись, поиграв в подвижные игры. Дети постарались выложиться на все сто, чтобы победить соперника, набрать больше баллов, показать, что их команда сильнее. Больше всего мальчишкам и девчонкам понравилось собирать мусор на скорость. Только за 10 минут юные экологи насобирали 6 мешков бытовых отходов. Среди мусора — пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки, бумажные упаковки, пластмассовые изделия, полиэтиленовые пакеты и прочий хлам. К слову сказать, всё это осталось после активного пребывания здесь местных жителей и тех, кто приехал погостить в наших бухтах. Люди любят отдыхать, но убирать за собой не привыкли.
После плодотворной работы и игр участников акции ждал небольшой пикник. За неспешным поеданием блинов и сладостей, мы обсудили с детьми тему человеческого безразличия к природе, ведь проблема мусорного загрязнения — одна из глобальных проблем современности. Мусор — уничтожает нашу планету! Сама природа его не создает. Мусор создает только человек, потому что не хочет убирать за собой. Именно к такому выводу пришли юные экологи. Вот почему важно каждому из нас не разбрасывать мусор в походе, на прогулке, на отдыхе, а необходимо вырабатывать в себе аккуратность и любовь в природе.
«Очень важно, находясь на природе, при возможности приложить хотя бы небольшое усилие, чтобы сделать чище окружающий мир», — отмечают участники акции.
Стоит отметить, что после пикника наш десант не стал уподобляться тем несознательным гражданам, которые привыкли оставлять после себя последствия своего активного отдыха на природе. Весь наш мусор был собран и утилизирован.
Наша цель: экологическое воспитание детей и подростков, повышение уровня экологической культуры, популяризация бережного отношения к природе, сохранение окружающей среды.
Заверим, что данная акция — не разовое мероприятие. Мы намерены и дальше проводить подобные акции, привлекая новых участников и неравнодушных жителей города.