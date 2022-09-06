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На пледах и под звёздным небом смотрели мы с тобой кино

Сегодня, 12:00
Фото: Любовь Берчанская / «Золотой Рог»
В Приморском крае завершаются (как и по всей стране) показы IX фестиваля уличного кино (16+). Этот проект в 2013 году родился во Владивостоке и менее чем за 10 лет успел стать всероссийским.

–    Тогда, в 2013-м, – говорит Александр Щеряков, один из сооснователей и генеральный продюсер фестиваля, – нам хотелось сделать фестиваль, в ко- тором нет некоего профессионального жюри, а есть сотни тысяч обычных зрителей, которые, посмотрев лучшие фильмы российского короткометражного кино, сами определяют победителя фестиваля. В итоге так оно и получилось. Люди смотрят кино под открытым небом, сидя на пуфах или пледах на траве, а потом, после показа, светом фонариков и смартфонов определяют своё отношение к фильму. Мы с помощью специальной аппаратуры фиксируем результат. Так и определяется победитель. В этом году он будет известен в конце сентября.

Во Владивостоке показы прошли 27 и 28 августа, в крае они начались ещё в июне и прошли почти по всем районам. Для сравнения: в прошлом году фестивалем было охвачено 14 муниципальных образований и показы проходили на 17 площадках, а в этом году в фестивале участвует 21 муниципальное образование края и показы уже прошли или ещё пройдут на 45 площадках. Это стало возможным, подчёркивают организаторы, при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края. Будет охвачено более пяти тысяч зрителей. В сентябре показы пройдут в Тернее, в Дальнереченском округе и Ханкайском районе.

 

–    Хочется отметить, – говорит Александр Щеряков, что во многих селах, небольших го- родах в Приморье показы проходят на площадках библиотек. Для нас такое сотрудничество очень важно.

В программу фестиваля входят игровые короткометражки самых разных жанров – от комедии до хоррора. В этом году у нас по всей стране более тысячи площадок, в среднем более полумиллиона зрителей увидят наши фильмы.

В этом году у нас девять прекрасных фильмов. Мы получили более 1200 заявок от кинематографистов России. Это были фильмы разные, было много отличных фильмов, сняты они в большинстве своём разными авторами в нашей стране, молодыми авторами. Разножанровые, но очень интересные. Мы отобрали девять лент. Среди них, например, режиссёрский дебют Александра Петрова. Он не совсем «молодой кинематографист», но, безусловно, в режиссуре делает первые шаги.

–    Что ожидает победителя фестиваля?

–    Он получит миллион рублей на начальный этап по работе над полнометражной лентой или сериалом: написание сценария, например, другие начальные работы. И мы поддерживаем его в процессе работы над новой полнометражной лентой.

Вот пример. В 2015 году в фестивале у нас победил фильм «Петух» начинающего режиссёра Алексея Нужного. В 2018 году он же снял фильм «Я худею», затем – «Громкая связь» и другие ленты. Прекрасный состоявшийся режиссёр.

Особенность фестиваля уличного кино ещё и в том, что после показов проходит обсуждение, участие в котором принимают эксперты – критики, продюсеры, киноведы…

–    Последующее обсуждение – важнейшая часть фестиваля, на мой взгляд, – говорит Светлана Богдановская, режиссер документального кино, продюсер проектов в сфере кино и искусства. – Ведь по сути такой фестиваль – это своего рода социологический срез. Мы видим, какие темы и проблемы волнуют наше общество, не оставляют равнодушными и кинематографистов, и зрителей. Радует, что в фильмах часто поднимаются темы семейных ценностей, любви к Родине и к малой родине, патриотизма, человеческого подвига…

Путешествуя по всему краю, фестиваль выполняет важную задачу – показать зрителю, в каком виде сейчас мыслят творческие люди, работающие с визуальным искусством. Он очень способствует просвещению публики – с той точки зрения, понимания кино, кинопроцессов. Он очень важен с точки зрения насмотренности – чтобы понимать кино, нужно его смотреть. Даже если тебе этот фильм не нравится, важно быть в курсе, какой он. Люди начинают понимать, как оценивается кино, почему так случается, что фильм вроде бы публика приняла прохладно, а критики в восторге. Я считаю, что это помогает росту кинокультуры как в Приморье, так и в стране в целом.

–    Мы сейчас много думаем о фестивале-2023, потому что он будет юбилейным, и мы планируем именно во Владивостоке провести все флагманские мероприятия, в том числе образовательные, – как в городе, где все начиналось. И организовать массовые показы во всех городах Приморья. Возможно, и церемония закрытия фестиваля будущего года пройдёт во Владивостоке, – сказал Александр Щеряков.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото автора

#Культура#Приморский край#Кино
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