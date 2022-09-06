На пледах и под звёздным небом смотрели мы с тобой кино

Путешествуя по всему краю, фестиваль выполняет важную задачу – показать зрителю, в каком виде сейчас мыслят творческие люди, работающие с визуальным искусством. Он очень способствует просвещению публики – с той точки зрения, понимания кино, кинопроцессов. Он очень важен с точки зрения насмотренности – чтобы понимать кино, нужно его смотреть. Даже если тебе этот фильм не нравится, важно быть в курсе, какой он. Люди начинают понимать, как оценивается кино, почему так случается, что фильм вроде бы публика приняла прохладно, а критики в восторге. Я считаю, что это помогает росту кинокультуры как в Приморье, так и в стране в целом.